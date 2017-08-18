Farklı hesaplar arasında geçiş yapma zorunluluğundan, özellikle de sosyal medyadan gelen yüzlerce mesajla boğuşmaktan kurtaracak bu yöntem işinize yarayacak.

Günümüzde hemen hemen herkes Gmail kullanıyor. Geldiğimiz noktada gmail, kimsenin dilinden düşmeyen, severek kullanılan bir marka haline geldi.

Bunun sebebi de gerçekten iyi olması ve aynı zamanda gelen kutunuza anlam katacak bir dizi faydalı özellikleri taşıması.

Güzel bir örnek vermek gerekirse: Gmail, e-posta adresindeki artı işaretinden sonraki her şeyi göz ardı eder (tabii @gmail.com adresi haricinde).

Yani farz edelim ki kesinliklesahteeposta@gmail.com sizin e-posta adresiniz olsun. Kesinliklesahteeposta+sosyalmedya@gmail.com ve kesinliklesahteeposta+alisveris@gmail.com adreslerinden gelen mesajların hepsi, alıcıya iletilecektir.

Bu yöntem, aynı e-posta adresini kullanarak online servislere üye olmanızı sağlar. Örneğin kişisel bir Twitter profilinizin yanında bir de işinize ait profiliniz varsa, hesaplarınız arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

Göndericinin bu artı işaretli e-postaları kullanıp kullanmadığını görmek kolaydır çünkü Gmail bunu gösterecektir. Ve bonus olarak bilgilerinizin üçüncü taraflara satılıp satılmadığını ortaya çıkarmayı da kolaylaştırır.

Aynı zamanda kolay filtreleme ve düzenleme imkanı sunmak için epostaları belirli kategoriler altında da toplayabilirsiniz. Eğer sosyal medya siteleri için adresinizde örneğin ‘+sosyalmedya’ kullanacak olursanız, bu postaları hiç bakmadığınız bir klasöre yönlendirebilirsiniz.

Diğer bir güzel özellik ise Gmail’in e-postalarda noktaları göz ardı ediyor olması. Yani kesinliklesahteeposta@gmail.com ile kesinlikle.sahte.eposta@gmail.com bütünüyle aynı muameleyi görürler.

Şimdilik bunun kişisel @gmail.com hesapları için işe yaradığını söyleyebiliriz. Gmail’i kullanan işletme hesaplarında deneme yapmadık.

Bu durumun avantajı daha çok estetik oluşunda yatıyor. Oldukça hoş bir görüntüye sahip olmakla birlikte yazım hatası yapan birileri yanlışlıkla adres arasına nokta koyarsa, eposta yine de elinize geçiyor.