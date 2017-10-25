Gmail, Üçüncü Taraf Eklenti Desteğini Kullanıcılara Açtı

Google, Gmail için üçüncü taraf eklentilerinin başladığını duyurdu. Yeni eklentilerin bireysel ve kurumsal kullanıcıların tamamının kullanabileceği belirtildi.

Özellikle kurumsal iletişimlerde en önemli araçlardan bir tanesi de mail kullanımı. Gmail de mail araçları içerisinde en çok trcih edileni olarak öne çıkıyor. Google, Mart ayında düzenlediği geliştirici konferansında duyurduğu eklentiler özelliğini sonunda kullanıma sundu. Google, o zamandan bu yana Asana, Dialpad, DocuSign, Hire, Intuit QuickBooks, ProsperWorks, RingCentral, Smartsheet, Streak, Trello ve Wrike gibi uygulamalarla işbirliğine gitti.

Uygulamalar, pc sürümünde Gmail'in sağ yan panelinde bulunurken Android uygulamasında da kullanılabiliyor. Bu arada konuyla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü firmanın 'Gmail Add-on'ları iOS kullanıcılarına getirmek için Apple ile birlikte çalıştığını da belirtti. Gmail eklentilerini kullanabilmek için G Suite Marketplace'i ziyaret edebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz sizce kullanışlı bir özellik mi?