Google’ın geçtiğimiz ay ortaya çıkan yeni Gmail tasarımı nihayet Türkçe servis için de kullanıma açıldı. E-posta servisinin daha kullanışlı özellikler donatılmasını sağlayan yeni tasarımı nasıl aktif edeceğinizi, “gizli modu” nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz.

Uzun yıllardır ciddi bir özellik almayan ve tasarımı değişmeyen Gmail, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı güncellemesini aldı. Eğer e-posta ekranınızı açtığınızda hala eski sürümle karşılaşıyorsanız, küçük bir ayarla yeni tasarıma geçiş yapabilirsiniz.

Nasıl değişim yapacağınızı anlatmadan önce kısaca yeni tasarımla gelen özellikleri açıklayalım. Gmail, e-postaları erteleme, gizli modla e-posta gönderme, içeriklerin kopyalanmasını engelleme, araç çubuğu gibi pek çok özellikle zenginleşiyor. Ayrıca Google’ın Material Design adını verdiği tasarım anlayışı, artık kendisini hissettirmeye başlıyor.

Yeni Gmail arayüzünü etkinleştirmek için yapmanız gerekenler:

Tarayıcınız üzerinde Gmail.com adresine gidin ve Google hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede yer alan dişli simgesini tıklayın, üstteki “Yeni Gmail ürününü dene” seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın Artık Gmail hesabınız yeni tasarıma ve özelliklere kavuşmuş oldu.

Bu özelliklerin neler olduklarını hemen aşağıdaki içeriğimizden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. En çok merak edilen özellik olan “gizli mod” ile ilgili kullanım açıklamamızla devam edelim.

Gizli mod nedir, nasıl kullanılır?

Gizli mod, e-postalarınızın karşı tarafta nasıl görüneceğini, içeriğin indirilip indirilemeyeceğini ya da kopyalama durumunu belirlemenizi sağlayan bir seçenektir. Örneğin bir dosya paylaşıyor ve bu dosyanın sadece Gmail üzerinde açılmasını istiyorsanız, gizli mod işinize yarayacaktır. Ayrıca banka hesap bilgilerinizin kopyalanmasını engelleyerek, olası tehditlerin önüne geçebilirsiniz.

Karşı taraf bu mod sayesinde içeriği indiremez ve yazdıramaz. En güzel tarafı ise e-postanızın bir son kullanma tarihi olmasıdır. Bu tarih yine sizin tarafınızdan belirlenir ve zaman aşımı olduğunda ilgili e-posta otomatik olarak silinir. Dilerseniz e-postanın karşı tarafta açılması için bir güvenlik kodu bile atayabilirsiniz. Şimdi gelin gizli bir e-postayı nasıl kullanacağınıza geçelim:

E-posta oluşturma penceresini açın ve alıcı, konu ve e-posta içeriğini normal bir e-posta hazırlarmış gibi doldurun.

Hemen altta yer alan kilit simgesine tıklayın

Karşınıza aşağıdaki gibi küçük bir pencere çıkacak:

Bu pencere üzerindeki tarih ayarını dilediğiniz zamana ayarlayabilirsiniz. Belirlediğiniz zaman aralığı dolduktan sonra e-posta hem sizden, hem de karşı taraftan silinecektir. Ayrıca SMS doğrulama yoluyla daha güvenli bilgi paylaşımız yapmanız da mümkün. Karşı taraf e-postanızı açtığında, telefonuna gelen SMS kodunu girerek mesajınızı görüntüleyebilir.

Yeni Gmail tasarımı hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.