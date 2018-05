Sony tarafından açıklanan verilere göre 20 Nisan'ı takiben 3 gün içerisinde God of War, 3.1 milyon satış rakamı ile Playstation 4 adına bir rekora imza attı.

Gerek grafikler, gerek hikaye, gerekse de oynanış kalitesi ile oyun tarihine adını altın harflerle kazıyan God of War, satış rekorlarıyla da adından daha uzun süre bahsettireceğe benziyor.

Sony’den gelen yeni haberlere göre God of War, 20-23 Nisan tarihleri arasında PlayStation 4 tabanında tam tamına 3.1 milyon kopya satmayı başarmış. Kratos’un bu başarısı, Fary Cry 5’i dahi geride bırakarak God of War’u zirveye taşıyor.

Bu haber üzerine sevincini paylaşmak isteyen Sony Santa Monica Studio başkanı Shannon Studstill, ‘Kratos'un son macerasına, bizimle katılmaya karar veren milyonlarca hayranımıza şahsen teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz gerçekten ilham verici, her gün kendimizi daha da geliştirmemizde itici güç olduğunuz için minettarız.’ sözleri ile oyunun, başarısına ve Sony üzerindeki etkisine vurgu yapmaktan da geri kalmadı.

God of War'un hız konusunda en yakın rakiplerinden biri olan 'Horizon Zero Down', geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta piyasaya çıkmış ve 18 gün içerisinde toplamda 2.6 milyon adet satış rakamına ulaşmıştı. Aradaki devasa fark göze alındığında God of War'ın daha ne gibi rekolara gebe olacağı ve bir yıl içerisinde hangi rakamlara ulaşacağı büyük bir merak konusu. Gözler Kratos'ta.