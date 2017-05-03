God of War 4'ün Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Kratos reisin dönüş yapacağı tarih ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlenen E3 2016 etkinliğinde gün yüzüne çıkarak resmen oyun severleri çılgına döndüren ve etkinliğin yıldızı olan Sony'nin havasına hava katan God of War 4 hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

'Tanrıların katili' Kratos'un farklı, yeni bir hikaye ile karşımıza çıkacağı oyundan daha önce bir oynanış videosu gelmişti. İskandinav mitolojisinin konu edinileceği oyunda Kratos'un yanında bu sefer bir de oğlu var.

Tabii oyunla alakalı Sony bu denli pek çok şeyi paylaşmış olsa da oyunun çıkış tarihi konusunda henüz bir detay mevcut değildi. Son olarak 1 ay kadar önce, Twitter hesabındaki bilgilerini güncelleyen ses sanatçısı Christopher Judge, bu bilgiler arasına God of War 4'ü de eklemiş ve parantez içinde oyunun çıkış tarihini referans göstererek 2017 yazmıştı. Şimdi ise Judge'ın paylaştığı bu bilgiyi doğrulayan başka bir bilgi ise Portekiz'den gelmekte. Portekiz'de satış yapmakta olan perakendeci bir firmanın internet sitesinde sunduğu bilgilere göre God of War 4, 14 Eylül'de satışta olacak.

Oyun ilk duyurulduğunda hepimiz 2018'in ilk aylarında gelmesini bekliyorduk. Fakat önce Judge'ın Twitter'dan verdiği bilgi, şimdi de Portekiz merkezli gelen bu bilgi, oyunun gerçekten de Eylül ayında geleceği ihtimalini ciddi şekilde güçlendirmekte.