Sony, PS4'ün özel oyunlarından God of War için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle yeni bir arayüz ve fotoğraf modu geldi.

Sony, önceden duyurduğu güncellemeyi bugün itibariyle yayınladı. Fotoğraf modu, oyuncuların birçok filtre, çerçeveleyebilme ve diğer özelliklerle oyundaki önemli sahnelerin fotoğraflarını çekebilmesine olanak sağlıyor.

Oyuncular, güncellemeyi yükledikten sonra, seçenekler menüsünden ya da oyun ayarları üzerinden Touch Pad Hızlı Erişim özelliğini etkinleştirerek bu moda erişim sağlayabilirler. Oyuncular kamerayı, fotoğraf modundayken sol ve sağ parmaklarıyla hareket ettirebilir ve L2 ve R2 düğmelerini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırılabilirler.

1. 20 güncellemesinde fotoğraf moduna ek olarak God of War'un kullanıcı arayüzünü iyileştilirken, altyazı boyutları da büyütüldü. Bu modla birlikte Sony, altyazı boyutunu ikinci kez değiştiriyor.

God of War, geçen ay piyasaya sürüldüğünden beri ticari bir başarı elde etti. Oyun 3 gün içerisinde 3 milyondan daha fazla kopya sattı ve PS4'ün şimdiye değin gördüğü en hızlı satışa erişti.