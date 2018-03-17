God of War'dan 9 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi!

Sony'nin gelecek ay piyasaya çıkacak olan efsane oyun serisinin son halkası God of War'dan yeni bir oynanış videosu sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi daha önce 'sızıntı' olarak nitelenen ve yapımcılar tarafından el altından sürülen çok fazla video gördük ama bu sızıntının gerçek olma olasılığı var. Nitekim oyunun sinematik anlatımını vurgulamak için daha önce hiç gösterilmeyen göstergeler ve barlar bu videoda direkt olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce çeşitli mecralarda oyunun grafiksel kalitesinde bir düşme olacağı dedikoduları yayılsa da Sony yine bizleri şaşırtmayarak bir görsel şölene imza atmışa benziyor. Sizleri fazla meraklandırmadan, sızdırılan 9 dakikalık oynanış videosu ile baş başa bırakıyoruz:

Yayınlanan videodan da görebileceğiniz üzere yepyeni bir Sony efsanesi ile karşılaşmamıza 1 ay gibi bir süre kaldı. Siz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan video sizi görsel olarak ve dövüş sistemi ile tatmin etti mi?