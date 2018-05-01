God of War'dan Avengers: Infinity War'a Gönderme

En çok konuşulan ve son zamanların en çok oynanan oyunlarından birisi olan God of War, karşımıza bir sürprizle daha çıktı.

Son zamanların en sevilen oyunlarından biri olan God of War sürprizlerle dolu. Kısa bir süre önce oyunun koleksiyon eklentisiyle gelen haritanın şifrelerini çözen bazı oyuncular, bu durum sayesinde çok güçlü bir balta topuzuna sahip olmuştu. Yeni ortaya çıkan easter egg ile ise oyuncular kendi sonsuzluk eldivenlerine sahip olabiliyor.

Bu Easter Egg'i bir Reddit kullanıcısı keşfetti, yalnız uyarmalıyız ki bu yazı sizin için spoiler içerebilir. Bu arada sonsuzluk eldivenine sahip olmak düşündüğünüz kadar zor olmayabilir.

Oyunumuzda 'Shattered Gauntlet of Ages' isminde epik bir kabiliyet bulunuyor, bu kabiliyeti sonuna kadar güçlendirdiğinizde ise karşınıza Avengers: Infıty War'da bulunan taşlar çıkıyor. Her biri farklı bir taşa karşın altı büyücü var:

Andvari’s Soul – Ruh Taşı

Njord’s Temporal Stone – Zaman Taşı

Eye of the Outer Realm – Uzay Taşı

Ivaldi’s Corrupted Mind – Zihin Taşı

Asgard’s Shard of Existence – Gerçeklik Taşı

Muspelheim Eye of Power – Güç Taşı

Bu taşları üçünü eldiveninize eklediğinizde tıpkı Thanos gibi yumruğunuzdan mor lazer ışınları ile ateş edebiliyorsunuz. Bu arada God of War, Infity War'den yalnızca bir hafta önce çıktı. Oyun ve film arasındaki tek fark ise Thanos'un Sonsuzluk Eldivenine altı taş takılıyor olsa da Kratos'un eldivenine en fazla üç taş takabiliyor olmanız.

Umuyoruz, yardımcı olabilmişizdir. Şimdiden iyi eğlenceler!