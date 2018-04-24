God Of War'ı Bitirdikten Sonra İzlemeniz Gereken 6 Film

God of War birkaç gün önce çıktı ve oyunu sabırsızlıkla bekleyen herkesin gündeminde şu an oyun ve hikayesi var. Oyunu oynama şansına eriştiyseniz, bitirdikten sonra bu 6 filmi izleyerek hikayeyi pekiştirebilirsiniz.

God of War nihayet çıktı ve günlerdir gündemden düşmüyor. Oyunun aldığı yorumlara bakılırsa, uzunca süre daha bolca konuşulacak olan oyunun özellikle hikayesi büyük merak uyandırıyor. Tanıtım videolarında bile 'e bu film olmuş' dedirten God of War'ı oynamaya başladıysanız, bitirdikten sonra muhakkak izlemeniz gereken 6 başarılı filmi derlediğimiz listemize göz atabilirsiniz.

Logan (2017)

Logan ve God of War arasındaki paralellikler hayli dikkat çekici. Tehlikelerle birlikte mücadele etmek zorunda kalan ancak bir yandan da kendi içlerinde bir savaş veren baba-çocuk hikayesi, bu iki yapımı birbirine bağlıyor. Eğer aksiyon ve trajediyi aynı anda görmekten hoşlanıyorsanız, Logan'ı mutlaka izlemelisiniz.

13. Savaşçı (1999)

Ejderhalar ve korkutucu yaratıklarla mücadeleyi anlatan 13. Savaşçı, gerek içerdiği mitolojik ögeler gerek ön planda tuttuğu 'yenilmez savaşçı' karakteriyle God of War'ın evrenini ve Kratos'u akla getirmeye yetiyor. Çekildiği dönemim efsanelerinden olan 13. Savaşçı, izlenmesi gereken başarılı filmlerden biri.

Düşler Tarlası (1989)

Amaca ulaşmak için ortaya konması gereken inancı ve azmi, mistik ögelerle bir araya getirerek başarılı bir kurgu sunan film, aynı zamanda ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimi en iyi anlatan filmlerden biri. Bu yönüyle de God of War ile benzer bir yanı bulunan film, izleme listelerinde yer alması gereken efsane fillmlerden biri.

Gazap Üzümleri (1940)

Dünya sinemasının en etkileyici aile dramlarından biri olan Gazap Üzümleri, tüm dünyayı karşılarına almışçasına bir maceraya atılan birbirinden çok farklı baba-oğulun hikayesini anlatıyor. God of War ile paralel hikayesinin de dışında, herkesin izlemesi gereken bu efsane filmi, eğer John Steinbeck'in aynı isimli romanını da okuduysanız oldukça etkileyici bulacaksınız.

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi

Fantastik sinemanın en efsane serilerinden Yüzüklerin Efendisi, içerdiği 'kuzey mitleri' ve sunduğu fantastik evren ile God of War'ın da temelini oluşturan mitolojik, görsel olarak büyüleyici ancak şiddet dolu evrenini mükemmel şekilde yansıtıyor. Muhtemelen birçoğumuz çoktan defalarca izlemiş olsak da God of War'ın etkisinde tekrar izleyip, iki farklı evreni bir araya getirmek keyifli olacaktır.

Vikingler (1958)

Vikingler,çıktığı dönemde büyük ses getiren ve beğenilen filmlerinden biri. Film sonrasında kadın ve erkek temsillerinin kullanımı yüzünden fazlasıyla eleştirildi. Sebebi ise filmin kadınların işkence görmesini neredeyse olumlayıcı bir dille anlatmasıydı. Ancak Vikings, God of War gibi birçok yeni dönem mitoloji film ve oyunlarının anlatı konusunda nasıl geliştiğini kanıtlamak açısından önemli bir film ve bu yüzden izlenmeli.