God Of War'ın 15 Dakikalık Oyun İçi Videosu Yayınladı

Sevilen oyun God of War'ın son oyunu kısa bir süre sonra çıkacak ve sürekli yeni bilgiler ve videolar sızmaya devam ediyor. Son gelense, Sony tarafından yayınlanan 15 dakikalık bir oyun içi video oldu.

Çıkmasına bir ay kala, efsane oyun God of War'a dair bilgiler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 9 dakikalık video Sony tarafından defalarca sildirildikten sonra, sonunda resmi olarak 15 dakikalık video yayınlandı. Oyunda karşımızda yeni silah ve zırhların yanında yeni bir mitolojik hikayenin de sunulduğu yeni bir dünya var. Kratos'a bu oyunda oğlu eşlik edecek. Atreus ismini verdiği oğlunun hikayeye katkısının ne olacağı merak konusu.

Oyunun en dikkat çeken değişikliklerinden biri Kratos'un kullandığı silahlardaki değişiklikler. Kahramanımız artık 'Leviathan Axe' adında yeni bir silaha sahip ve bu silah bir bumerang gibi düşmana fırlatılıp hızlıca geri dönüyor. Oyunda anlatılacak hikayenin detayları halen çok da bilinmiyor ancak önceleri elde edilen bazı bilgiler son oyunun devamı şeklinde olabileceğini söylemişti. Sızan videoya bakılırsa kamera açıları ve oynanış artık daha özgür olacağa benziyor. Birçok oyuncu kamera hareketlerinin sabit oluşunun işleri biraz zorlaştırdığından şikayet ediyordu ve anlaşılan bu şikayetler dikkate alınarak geliştirilmiş.

Oyun 20 Nisan'da PS4 kullanıcılarının beğenisine sunulacak ve şu an ön satışta ve fiyatı ise 209 TL. Fiyat her ne kadar hiç birimizi memnun etmese de oyunun çok büyük bir hayran kitlesi olduğunu düşünürsek oyunun kısa sürede çok fazla satacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Sizin God of War'ın son oyunundan beklentileriniz neler? Sizce yeni oyun içi dinamikler beğenilecek mi?