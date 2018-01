God of War'ın Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı!

Oyun tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi serilerinden God of War'ı PS4'te baştan yaratacak olan oyunun resmi çıkış tarihi yayınlandı.

Playstation 2'nin hiç tartışmasız en iyi oyunu olan God of War ve God of War 2'den sonra seriyi Playstation 3'e taşıyan ve God of War 3 ile Kratos'un hikayesini sonlandırdığını açıklayan Sony, God of War: Assencion ile geri dönüş sinyali vermiş, E3 2016'da da bombayı patlatarak God of War'ın yeni oyununu PS4'e duyurmuştu.

Efsanevi zincir kılıçların olmaması, hikayenin Norveç Mitolojisi'ne taşınması ve oğlunun oynanıştaki o yalnızlık hissinin verdiği keyfi baltalayıp baltalamayacağı gibi bir takım sorular yok değil. Buna karşın, siz de benim gibi "God of War" adı geçince eli ayağı birbirine dolaşan kitledenseniz, oyunun resmi çıkış tarihi yapımcısı Cory Barlog tarafından duyuruldu.

Daha önce Mart ayında çıkış yapacağı dedikoduları dolaşan oyun biraz gecikmeli geliyor ama can sıkacak kadar değil. Oyun 20 Nisan'da Playstation 4 severlerle buluşacak. Duyuruyu yaparken heyecanına hakim olamadığı belli olan Barlog şöyle konuşmuş: "Kariyerimin en favori 'çıkış tarihi' budur. 100 yıl daha yaşasam, bunu aşabilecek bir tanesi olacağını sanmıyorum. 5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir maceranın sonuna geliyoruz. Üzgün olduğum kadar heyecanlıyım da. Herkesin bu maceraya dalması için sabırsızlanıyorum!

PS4'ü olan herkesin ağzını sulandıran, olmayanların da PS4 ile birlikte ağzını sulandıran bu efsanevi yapımı denemek için ben de Barlog gibi sabırsızlanıyorum. Şüphe uyandıran noktaları bir tarafa, bugüne kadar oynadığım hiçbir oyununda bir dakika dahi sıkılmadığım bu yapımı heyecanla beklememek elde değil. Sizler ne düşünüyorsunuz? God of War bekleneni verebilecek mi sizce de?