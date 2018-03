Tom Raider, God Of War 4'ün Oyun Yönetmenini Reddetmiş

God of War’daki eşsiz oyun deneyiminin fikir babası olan ve mükemmel bir şekilde fikrini optimize eden Cory Barlong, bu fikri daha önce 2013 Tomb Raider Reboot’a teklif ettiğini ancak kabul edilmediğini dile getirdi.

Yeni God of War’ın son videosunda bizlere tanıttığı (One/Single Shot) sabit bir kamera görüntüsü hiç kesilmeden sanki fiziken olay yerindeymişiz hissi veren tekniği, oyuncuyu God of War dünyasının içindeymiş gibi hisettirmek için son derece kuvvetli bir yöntem gibi görünüyor. Bununla birlikte, The Daily Star'a verdiği röportajda Cory Barlog, bu tekniğin aslında yeni bir fikir olmadığını, hatta daha önce reddedildiğini ortaya koydu.

Barlog, Crystal Dynamics için çalışırken Barlog, 2013 Tomb Raider'ı için bu fikri sunduğunda ‘herkes bana bir deliymişim gibi baktı fikri mantıksız buldular ve reddettiler’ sözleriyle anlattığı hikayesiyle bizlere, Yeşilçam’ın ‘deri koltukla dönme’ klişesini hatırlattı.

Hikayedeki büyük benzerlik, Barlog’un Crystal Dynamics’ten ayrılır ayrılmaz God of War üzerinde çalışması ve daha sonra fikrini Sony’den geçirmesiyle oldu. Bu sayede Balrog’un kendi ekibi dahi fikrine olumsuz bakarken, bu yeni tekniği son derece olumlu bulan Sony, yaratıcılık kokan bu fikrin arkasında durarak oyun camiasının gelişimine de büyük bir katkıda bulunmuş oldu.