God Of War Kratos'un Oğluna Sesleniş Biçimi Geyik Malzemesi

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen God of War, her ne kadar fazlasıyla takdir edilmesiyle gündeme geliyor olsa da oyuna dair en ilgi çeken taraflardan birisi de Kratos'un sürekli oğluna sesleniş şekli olmuş.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen oyun God of War aylardır heyecanla bekleniyordu. Bugünlerde ise birçok YouTube ya da Twitch yayıncısı oyunu oynadı ve oyun geniş kitlelerce beğenildi. Eğer God of War'u oynadıysanız ya da bazı yayıncılardan izlediyseniz Kratos'un oğlu Atreus'a defalarca 'evlat' dediğini fark etmiş olmalısınız.

Kratos, oyun boyunca Atrerus'a zibilyon kez 'evlat' diyor. Kratos'u her ne kadar nefret dolu bir tanrı olarak bilsek de oğluyla birlikte Kratos'un baba modeli olma konusunadki çabalarını oyun piyasaya sürüldükten sonra gördük, ancak hiç kimse 40 küsür saatlik oyun süresince oğluna kaç defa 'evlat' dediğini hesaplamayı akıl edememişti. Aslında Kratos oğlunu ismiyle de çağrıyordu ama bu vakitler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı.

Oyuncular ve bazı oyun guruları, oyun piyasaya sürüldüğünden bu yana bu konuyu geyik malzemesi yaptı ancak burada dublajla dalga geçmiyoruz. Aksine Christopher Judge'ı takdir edilesi dublajı için kutlamamız gerek. Tabi oyunun sıkı bir hayranıysanız bu tür geyikler sizin canınızı sıkabilir.

YouTuber TuYasRecords yukardaki videoda God of War'un son oyunu süresince Kratos'un tüm 'boy' Türkçesiyle evlat diyişini derlemiş. Video bir küsur saat sürmüş, ancak oyunu oynamadıysanız haberiniz olsun bu video bol spoiler içerir.