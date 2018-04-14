God of War, Göre Gelmiş Geçmiş En İyi Oyunlardan Biri!

God of War'ın çıkmasına sadece 5 günlük bir süre kala, gelen inceleme notları heyecanı birkaç kat daha artırdı.

İşin açıkçası oyunun kötü olmasını hemen hemen kimse beklemiyordu. Bununla birlikte serinin gedikli fanlarının, değişen dövüş, kamera ve karakter geliştirme sisteminden keyif alıp alamayacağı korkusu vardı.

Bu bağlamda dünden itibaren oyuna dair gelen inceleme notları tam bir şaheserle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Oyunu an itibar ile incelemiş olan tam 83 farklı mecra mevcut. Bunlardan 26 tanesi oyuna 100 üzerinden 100 puan vererek karşımızda mükemmel bir oyun olduğunu söylüyor. Oyunun aldığı en düşük not 80 ve ortalaması ise 100 üzerinden 95 şu anda.

Bildiğiniz gibi oyun resmi olarak piyasaya çıkmadığı için kullanıcı notlarını henüz görebilmiş değiliz. Buna karşın 20 Nisan'da bizleri gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri bekliyor diyebiliriz. Heyecan dorukta, Kratos'un şiddetine mağruz kalmamıza sadece 5 gün kaldı.