Oyunları Bir Fotoğrafçı Edasıyla Oynayan Adamın Çalışmaları

Cristiano Bonora adlı bir oyuncu, oyun oynarken karşısına çıkan güzel sahnelerin ekran görüntülerini almaktan fazlasıyla hoşlanıyor. Öyle ki; Bonora'nın kaydettiği bir ekran görüntüsü ona 'en güzel God of War ekran görüntüsü' ödülü kazandırdı.

Hiç yüksek grafik kalitesine sahip bir oyun oynarken ‘Şu manzaraya bak ya!’ dediğiniz oldu mu? Muhtemelen çoğunuzun olmuştur. Böyle durumlarda çoğumuzun yaptığı şey bir ekran görüntüsü almak ve ‘Ekran Görüntüleri’ klasöründe çürümeye bırakmak oluyor.

God of War'ın çıkışından kısa bir süre sonra oyuna eklenen 'Fotoğraf Modu' çeşitli efektler, filtreler ve kamera açılarıyla muhteşem ekran görüntüleri elde etmenizi sağlıyordu. Sony, geçtiğimiz dönemde God of War oyuncuları için bir yarışma başlattı. Yarışmanın amacı, bu modla çekilen en iyi God of War ekran görüntüsünü yakalamaktı. Yarışmayı, yukarıda görmüş olduğunuz ekran görüntüsü ile Cristiano Bonora kazandı.

Cristiano Bonora da bizim gibi oyunların büyüleyici atmosferinden ve grafiklerinden etkilenen birisi. Bonora’nın bizden en büyük farkı ise yakaladığı ekran görüntülerini bir klasöre doluşturmak yerine galeri haline getirmeyi seçmiş olması.

Bonora, yakaladığı tüm ‘şık’ ekran görüntülerini açmış olduğu Flickr sayfasında sergiliyor. Üstelik Bonora’nın galerisinde yalnızca God of War değil, pek çok farklı oyundan ekran görüntüleri yer alıyor. Cristiano Bonora’nın Flickr galerisini buradan inceleyebilirsiniz.