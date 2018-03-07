God Of War Yapımcılarından Mikro Ödeme Cevabı: "Saçmalamayın!"

Bir Twitter kullanıcısının ödemelerle oyun içi eşya alma sorusuna, God Of War yapımcıları net bir şekilde “Saçmalamayın!” yanıtını verdi.

Son dönemlerde piyasaya sunulan oyunların çoğunda, yapımcılar para kazanmak için gerçek parayla oyun içerisinde rant sağlayacak eşyaları satmayı neredeyse alışkanlık haline getirdi. Hatta bu durumla MMO-RPG oyunlarda o kadar sık karşılaşır olduk ki mikro ödemelerin yer almaması anormal gelmeye başladı.

Bir Twitter kullanıcısı, 20 Nisanda çıkması beklenen God Of War’ın yeni oyununda oyun içi ödemelerin olup olmayacağıyla ilgili yapımcılara soru sordu. Yukarıdaki Twitter konuşmasındanda göreceğiniz üzere oyunun yapımcıları tabir-i caizse “saçmalamayın” yanıtını verdi.

Oyun içerisinde bir yerlere gelmek için kimsenin cebindeki paranın yardımcı olamayacak olması gerçekten güzel bir duygu. Yalnızca kozmetik amaçla yapılan kasa satışlarıyla bir problemim yok ancak pay to win (kazanmak için öde) oyunlar hiç bir zaman hoşuma gitmedi. Oyunlara verilen emeğin karşılığını hatta daha fazlasını başka birinin yalnızca parayla almasının daha önce birçok kişinin o oyunu bırakmasına neden olduğunu düşünüyorum.

Birçok geliştiricinin kutular üzerinden gelir sağlamaya çalıştığı bir dönemde kozmetik de dahil oyun içi ödeme olmayacak bir oyunun yapılması takdiri hak ediyor. 20 Nisan'da yayınlanacak olan yeni God Of War'ın PS4 ile birlikte satılacak özel paketi 1500 TL gibi bir fiyata, PSN sürümü ise 209 TL'ye satılacak. God Of War'ın mikro ödeme içermemesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?