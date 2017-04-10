Godzilla ve King Kong'un 'Gerçek' Sesleri Nasıldı?

Filmlerde görüntüsünün yanı sıra sesleriyle ürküten dev yaratıkların gerçek seslerine yönelik araştırmaların sonuçları çok şaşırtıcı.

Filmler bize macera dolu alternatif evrenlerin kapısını aralarken görsel efekt teknolojisi, geliştikçe daha gerçekçi bir hal almaya devam ediyor. Bir Japon efsanesi olan Godzilla, sinema dünyasının en asi gorili King Kong ve elbette dev yaratıkların en gerçekçi halillerini gösteren Jurassic Park serisi. Hepsinde saldırgan, öfkeli ve apartman boyunda yaratıkları görmek mümkün. Hatta çok heyecan verici senaryolar ve bilim kurgunun harmanlaşmış şekliyle oluşturulan bu filmler, çok gerçekçi bir deneyim sağlayıp bazen bizi koltuklarımızdan sıçratıyor.

Görünüşleri elbette gerçekten yaşamış dinozorlardan esinlenerek tasarlanmış. Peki ya kulakları sağır eden o korkutucu sesleri ne kadar gerçekçi diye düşündünüz mü? En basitinden, tarih öncesi yaratıklar da böyle sesler mi çıkartıyorlardı? Yoksa sessiz birer avcıdan mı ibaretlerdi?

İşte bu sorulardan yola çıkan The Verge ekibi, söz konusu seslerin kulağa nasıl geldiğini bulmaya çalışan paleontologlarla ortak bir çalışma yapmış. Nitekim ses tellerinin çoğunlukla etlerden oluştuğu ve kalsiyum barındırmadığı için kemikler gibi fosilleşmediğini belirtelim. Araştırmalar sonucu elde edilen sesler ise oldukça şaşırtıcı.

Söz konusu antik yaratıkların moden akrabalarına bakarak seslerinin neye benzediğini araştıran bilim insanları, sinema filmlerinin bir hilesini daha gözler önüne seriyor. Film canavaralarının tamamen kurgusal olduğu gerçeği ve seyir zevki kükremelerini hak etse de gerçekte bu durum hiç de öyle değilmiş: Yani Jurassic Park’ta resmen “anıran” T-rex’ler hala var olsalar da devasa boyutlarına rağmen avlandıklarını fark ettirmeyecek kadar sessiz yaratıklarmış. Bir dayanak için timsahların sinsi avlanma taktiklerini göz önüne alın :)

Hemen aşağıda bulunan videoda araştırmacıların görüşlerini ve filmlerdeki seslerin nasıl yapıldığını izleyebilir, birkaç antik yaratığın bilimsel tahminlere yönelik oluşturulan “gerçek” seslerini dinleyebilirsiniz -özellikle 3:44. saniyesine dikkat edin-.