GOES-17 Uydusu Dünya'nın Büyüleyici Görüntülerini Çekti!

Bu yılın ilk çeyreğinde fırlatılan GOES-17 uydusu, Dünya'dan elde ettiği ilk görüntüleri NASA'ya gönderdi ve NASA da bu görüntüleri halka açık olarak paylaştı.

NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Mart 2018 tarihinde fırlattığı GOES-17 uydusu, yegane yuvamız olan Dünya’ya ait ilk görüntülerini merkeze ulaştırdı ve NASA, GOES-17’nin 20 Mayıs 2018 tarihinde elde ettiği görüntüleri ilk kez halka açık olarak yayınladı.

GOES-17 henüz görevine başlamış değil. NASA çalışanları, uydunun fırlatma sonrası kontrol ve testlerini gerçekleştiriyor. Bu aşamada uydudaki tüm sistemler ve cihazların kullanıma hazır hale gelip gelmediği değerlendiriliyor.

GOES-17, aşağıdaki videoda görebileceğiniz Batı Yarım Küre’ye ait görüntüleri Gelişmiş Temel Görüntüleyici (ABI) kullanarak oluşturdu. ABI tarafından elde edilen görüntüler, meteorologlar tarafından hava durumu raporları ve kasırgalar için incelenir.

GOES-17 uydusu, Dünya yüzeyinden yaklaşık 36 kilometre kadar yukarıda, ekvator çizgisine paralel bir yörüngede dönmektedir. Uydunun ekvatoral düzlemde olması, neredeyse tüm karasal alanın görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

Söz konusu görüntü, mavi ve kırmızı olmak üzere iki görünür renk bandı kullanılarak oluşturuldu. Bir yakın kızılötesi bitki örtüsü bandı da bu görüntülere eklendi. Bu sayede toz, pus, duman, bulut, sis, rüzgar ve bitki örtüsünü görebileceğimiz tanıdık bir görüntü oluştu.

GOES-17 uydusundaki Gelişmiş Temel Görüntüleyici’den elde edilen ilk görüntüleri aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.