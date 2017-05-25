Gogoro, Şimşek Gibi Hızlı Elektrikli Bisikletini Duyurdu!

Gogoro, yeni elektrikli bisikletinde klasikle modern görünümü birleştirmiş. Hız ve uzun süreli kullanımı birleştiren Gogoro, batarya konusunda bazı sıkıntılar yaşatıyor.

Tayvanlı şirket Gogoro, yeni elektrikli bisikletini duyurdu. Gogoro 2 Smartscooter ismi ile duyurulan elektrikli bisiklet, klasik elektrikli bisiklet görünümünü modern tasarımla çok iyi harmanlamış.

Şirket bu yaz yeni elektrikli bisikletlerini öncelikle Tayvan’da satmaya başlayacak, ardından bu yılın sonuna kadar da diğer pazarlara açılacak. Smartscooter’ın hangi ülkelerde satılacağını söylemeyen Gogoro'nun Berlin ve Paris başta olmak üzere bazı popüler şehirleri tercih edeceği söyleniyor. 1.295 dolardan satışa sunulacak elektrikli bisiklet altı farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler beyaz, gri, turuncu, mavi, sarı ve kırmızı olarak açıklandı.

Fiyatına göre çok ideal bir cihaz olarak görünen Gogoro 2, eski modeline göre daha verimli olan 6.4 kilovatlık motoru sayesinde tam performansa çıkabilir. 0-50km’ye yalnızca 4.3 saniyede çıkan elektrikli bisiklet, yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 110 kilometre yol yapabilen elektrikli bisiklet, sunduğu performansla kullanıcıların beğenisini şimdiden kazanmış durumda.

Bu özelliklere ek olarak bisiklet için geliştirilmiş mobil uygulama da güncellendi. Uygulama sayesinde elektrikli bisiklet, biyometrik güvenlik(parmak izi) teknolojisini destekliyor. Renkli far lambaları sayesinde çok şık duran elektrikli bisiklet, yalnızca pil konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor.

Sıkıntı derken, pilin yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiyorum. Takılabilir şarj yerine şarj istasyonlarında şarj edebileceğiniz Swappable bataryaları bulunduğu için her ülkede kullanılamıyor. Amsterdam’da satılması planlanan elektrikli bisikletler, yeterli istasyon bulunmadığı için kaldırılmıştı. Ülkemiz dahil birçok yerde yeterli altyapı bulunmuyor.

Gogoro’nun burada farklı bir planı olabilir. Tayvan’da zaten var olan 350 istasyonuna 500 istasyon daha eklemeyi planladığını söyleyen Gogoro, elektrikli araçların yayılması ile birlikte dünyanın dört bir yanına elektrikli araçlar için elektrik istasyonları açabilir.