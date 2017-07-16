Gök Bilimciler, 11 Işık Yılı Mesafeden Sinyaller Aldılar!

Gök bilimciler, Dünya'dan yaklaşık olarak 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük, loş bir yıldızın olduğu bölgeden gelen garip sinyalleri tespit ettiler.

Araştırmacılar 12 Mayıs günü Porto Riko obruğu içine inşa edilmiş büyük bir teleskopu olan Arecibo Gözlemevi'ni kullanarak gizemli sinyalleri aldılar. Radyo sinyalleri, henüz gezegenleri bilinmeyen ve Güneş'ten yaklaşık 2,800 kat daha parlak, kırmızı cüce yıldız Ross 128'den geliyor gibi görünüyor.

Porto Riko Üniversitesi'nden astrobiyolog Abel Méndez'in açıklamalarına göre yıldız 10 dakika boyunca gözlemlendi ve bu süreç zarfında gelen sinyaller periyodik olarak devam etti. Ayrıca Mendez, garip sinyalin, Dünya dışı akıllı bir yaşamdan gelmesinin de olasılıklar dahilinde olduğunu vurguladı.

Arecibo, uzaylılardan gelen sinyalleri araştırmaya yönelik çabalarındaki rolü ile bilinse de, uzak galaksilere bakmak ve Dünya'ya yakın asteroitleri izlemek için de harika bir opsiyon olarak karşımızda bulunuyor. Yine de Mendez, garip sinyallerin, herhangi bir objeden gelebileceğini düşünüyor.

Arecibo'nun görüş alanı oldukça geniş olduğundan garip sinyaller, yıldızdan değil de çevresindeki herhangi bir cisimden de kaynaklanabilir. Ayrıca gözlemlenen diğer sinyaller arasında bazı iletişim uydularının frekansları da yer alıyor.

Yapılan bir diğer açıklama ise yıldızın yüzeyinde oluşabilecek yıldız parlaması veya Güneş'ten gelebilecek enerji patlaması yönünde. Çünkü bu tarz patlamaların sinyalleri hafif hızda yol alıyor, güçlü radyo sinyalleri yayıyor. Ayrıca Dünya'daki uyduları ve haberleşmeleri bozup, astronotları da tehlikeye atabiliyor.

Mendez, sinyallerin hala gelip gelmediğini gözlemlemek için 16 Temmuz, yani bugünden itibaren daha detaylı bir inceleme içine gireceklerini söyledi. Ayrıca, "Bu noktadaki başarı, yıldızdan gelen sinyali tekrar gözlemleyebilmek. Ancak eğer herhangi bir sinyal alamazsak, durum gizemli bir hal alacak." dedi.