Dünya'ya Çarpma İhtimali Olan 900 Asteroidin İzi Kaybedildi

NASA gibi organizasyonların olası tehlikelere karşı her daim yakın takibe aldığı ve gezegenimize hayli yakın olan asteroitlerden yaklaşık 900 tanesinin izinin kaybedildiği açıklandı. Peki bu, gezegenimiz için ne anlama geliyor?

Bilim insanları tarafından keşfedilen; fakat çeşitli nedenlerle görüş alanımızdan çıkarak adeta buhar olup uçan 900'e yakın asteroidin akıbeti merak ediliyor.

Yörüngeleri tam olarak anlaşılamadan gözden kaybolan bu asteroitler arasında, birkaç tanesinin çok büyük hasarlar verme potansiyeli bulunuyor.

Asteroitlerin kaybedilmesinin nedeni olaraksa gök bilimcilerin yörüngelerini takip etmekte yavaş kalması gösteriliyor. Gök bilimciler, gök taşlarını genellikle yapay zekaya sahip sistemler kullanarak yakalayıp takibe alıyor. Bu yapay zeka sistemleri, olası göktaşı bulgularını ikinci bir kaynağa iletiyor. Bu aradaki iletim süreci bazen neredeyse bir günü buluyor ve astronomlar bulguları inceleyip net bir karara varana dek, göktaşı ortadan çoktan kaybolmuş oluyor.

Bu sistemlerimizi daha fazla hızlandırmamız gerektiğini belirten araştırmacılar, yaptıkları hesaplamalar neticesinde 900'e yakın asteroidi gözden kaybettiğimizi düşünüyor. Bu asteroitlerden en az birinin birkaç km çapta olduğu düşünülüyor. Dinozorların yok olmasına yol açan asteroidin büyüklüğünün 10 km olduğunu düşünürsek, ne kadar tehlikeli olabileceğini hayal edebiliriz.

Yine de sadece bir tanesinin bu büyüklükte olması ve diğerlerinin nispeten küçük kalması, araştırmacıların içini az da olsun rahatlatıyor. Ancak, bir şehri haritadan silebilecek büyüklüğe (140 metre) sahip olanlar da var, dolayısıyla sonraki keşiflerimizde daha hızlı hareket etmek gerekiyor.

Ayrıca araştırmalara göre başımızda daha büyük tehlikeler de var; nitekim daha hiç keşfedemediğimiz daha büyük göktaşları, gezegenimize doğru ilerliyor olabilir. Bunları çok geç olmadan önce tespit etmek ve rotalarını hızlıca anlayabilmek, çok büyük öneme sahip.