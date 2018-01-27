Gök bilimciler Fırlatılacak Sahte Yıldız Yüzünden Öfkeli

Rocket Lab tarafından gökyüzüne fırlatılacak “Humanity Star(İnsanlık Yıldızı)”, evrenle alakalı bilimsel araştırmaları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle uzmanları öfkelendirdi.

Merkezi Kaliforniya eyaletinde olan Rocket Lab firması uzay piyasasına girişini kutlamak için, ilk bakışta disko topunu andıran “Humanity Star(İnsanlık Yıldızı)” isimli bir uydu fırlatacak. Karbon fiberden oluşan 65 farklı yüzeye sahip olan uydu, gökyüzünde büyük bir yansıtıcı cisim olarak dikkat çekecek. Hatta Rocket Lab geceleri herkesin görebildiği en parlak şey olacağını iddia ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki gök bilimciler, uzayda gereksiz yere parıldayan bir yıldızın devam etmekte olan uzay araştırmalarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Auckland Üniversitesi'nden Richard Easther, yapılan fırlatma sonrasında Rocket Lab’ın üzücü durumlarla ve suçlamalarla karşılaşabileceğini söyledi.

Ayrıca mevcut durum ışık kirliliği ve yıldızlar üzerinde uzmanlaşan bilim adamları içinde farklı bir endişe kaynağı olarak görülüp, memnuniyetle karşılanmadı. Gök bilimciler, diğer insanların heyecan duymasının sebebini olumsuz sonuçları algılayamamasına bağladı. Ancak hepsi tepkili olduğunu söylese de, hiç biri elinde kesin kanıtlarla şu sonuçları doğuracaktır demedi. Ben sadece çok başarılı bir reklam stratejisi olduğunu düşünüyorum. Peki, sizce uzaya fırlatılacak parlak bir disko topu beraberinde ne gibi olumsuzluklar getirebilir?