Gökbilimciler: Aslında Daha Büyük Bir Boşlukta Yaşıyoruz!

Evren, modern bilimin öngörülerine göre sürekli genişliyor ve farklı bölgelerde daha az yoğunlaşıyor. Yeni çalışmanın sonuçlarına göre insanoğlu olarak bu bölgelerden birinde yaşıyor olabiliriz. Başka bir deyişle geniş kozmik bir boşluk içindeyiz.

Bugün Texas'ta bulunan Amerikan Astronomi Topluluğu'nun 230'uncu toplantısında, yeni bir çalışma bilim dünyasına sunuldu. Çalışma, uzayda şu an bulunduğumuz bölgenin diğer bölgelere nazaran daha az galaksi, yıldız ve gezegen içerdiğine dair yeni kanıtlar sunuyor.

Bir boşlukta yaşadığımız fikri, astrofizik temelindeki önemli bir bilgiye dayanıyor. Başka gezegen, yıldız ve galaksilerde yer çekimi gücü farklılıklar gösteriyor. Ayrıca evren sürekli genişliyor. Buradaki yer çekimi tanımını yere düşen bir nesneye uygulanan kuvvet olarak değil, daha geniş çapta gezegenleri, yıldızları ve galaksileri etkileyen kuvvet olarak ele alın.

Bulgulara göre, içinde bulunduğumuz küresel boşluk, ortalama uzay boşluklarından yedi kat daha büyük ve 1 milyar ışık yılı uzunluğunda bir alanı kaplıyor: Bu, şimdiye kadar ortaya atılmış en büyük ölçekteki iddia niteliğinde.

Kanıtların çoğu, evreninin genişleme hareketindeki tutarsızlıklardan kaynaklanıyor. Bu kanıtlardan en çok göze çarpanı ise çevremizde gerçekleşen süpernova patlamaları ve CMB denilen mikrodalga sinyalleri olarak ön görülüyor.



Gezegenimizden Samanyolu'nun merkezi bu şekilde görüntülenebiliyor

Evrenimizin doğal şeklinin küresel bir yapı olduğu sonucuna ulaşalı epey zaman geçti ve bu, bilim camiası tarafından kabul gören bir gerçek. Galaksimiz Samanyolu ise bu uçsuz bucaksız yerde, yer çekimiyle bağlı olduğu diğer 100.000 galaksiyle beraber Laniakea Süper Kümelenmesinde yer alıyor.