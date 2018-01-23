Gökbilimciler Jüpiteri Andıran Sıcak Bir Gezegen Keşfetti

Uzak gezegenleri incelemek bilim insanlarının evrenin şeklini daha iyi açıklamalarını sağladı, ancak bazen bir keşif beraberinde birçok soru getiriyor.

CoRoT-2 adlı çok uzak bir yıldızın ve onun yörüngesindeki gaz halinde olan bir gezegenin keşfi beraberinde birçok soru getirdi. CoRoT-2b adı verilen gezegen “sıcak Jüpiter” olarak kabul edilebilir. Çünkü daha önce gördüğümüz ve Jüpitere benzettiğimiz gezegenlerle ilk bakışta benzerlik gösteriyor. Ancak yakından bakıldığında beraberinde birçok soru getiren bir farklılığı olduğu keşfedildi.

Gezegenimizde olduğu gibi CoRoT-2b gezegeninde de aydınlık ve karanlık taraf bulunuyor. Gezegendeki en sıcak noktanın yıldıza en yakın yer olduğunu düşünen bilim insanları araştırmalar sonrasında oldukça şaşkınlığa uğradı. Sıcak noktanın merkez veya doğuda olmaması büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü sıcak nokta olması gereken son yerde batıdaydı.

Bulguyu araştıran bilim insanları, sıcak noktanın batıda olmasının nedenini öğrenmek için gezegenin rüzgarlar, manyetizma ve atmosfer gibi özelliklerini incelemeye başladı. Bilim insanlarına göre sıcak nokta gizeminin çözülmesi daha önce keşfedilen Jüpiterlerinde daha iyi anlamamızı sağlayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tip keşifler sizi heyecanlandırıyor mu?