Gökbilimciler 72 Adet Parlak ve Gizemli Patlama Keşfettiler!

Yuvamızdan küçük birer kozmik flaş ışığı olarak gördüğümüz yıldızlar ve galaksiler, inanılmaz gizemlerle dolu. Yani yapılan bir keşif de bunun en somut kanıtlarından birisi oldu. 72 adet parlak ve hızlı patlama keşfedildi. Henüz bu patlamaların kaynağı bilinmiyor.

Southampton Üniversitesi araştırmacılarından Miika Pursiainen, son araştırmasının şok edici verilerini Avrupa Astronomi ve Uzay Bilimleri Haftası’nda bugün (3 Nisan) paylaştı. Evrenin büyük bir parçası olduğu düşünülen karanlık enerji hakkındaki araştırmalar sırasında ekip, Şili’deki And Dağları’nda bulunan Cerro Tololo Gözlemevi’ndeki 4 metrelik teleskobu kullandılar. Burada yıldızların hayatlarındaki son evre olan süpernova patlamaları inceleniyor.

Bir süpernova patlamasının, yüzlerce milyar yıldızdan oluşan galaksilerden daha parlak olduğu biliniyor. Miika ve ekibi, bugüne kadar keşfedilen hızlı süpernovalar konusunda yeni bir rekora imza attılar. Ancak bu patlamalar, öncekilere göre oldukça tuhaf görünüyorlardı.

Normal şartlarda bir süpernovanın gerçekleşme süreci aylar alıyor. Ancak yeni araştırmadaki 72 patlamanın hepsi, 1 hafta ila 1 aylık sürelerde gözlemlendiler. Yani oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiler. Sıcaklıkları ise 10.000 ila 30.000 santigrat derece arasında değişim gösteriyordu. Süpernovaların zaman geçtikçe genişledikleri ve soğudukları bilinen bir gerçek. Fakat bu geçişlerin nedeni hakkında hala bazı tartışmalar var.

Süpernovalar, yıldızlarının içinde bulunan maddeleri çok geniş alanlara yayıyorlar ve yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıyorlar. Yani gözlem yapan astronomlar, patlayan bir noktacıktan ziyade sıcak uzay bulutlarını görüyorlar. Ancak bugün sunulan araştırmanın, son derece küçük alanlara yayılmış ve hızlı gerçekleşmiş patlamalardan ibaret olması kafaları karıştırıyor. Ekip, daha net verilere ulaşmak için çalışmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamalara göre söz konusu 72 patlama, karanlık enerjiyi anlamamız konusunda yardımcı olacak kanıtlar içeriyor. Çünkü daha önce görülmemiş süpernova geçişlerini gözlemlemek mümkün oldu. Haliyle pek çok cevapsız soruyu da beraberinde getirdi.

Çalışmalar devam ederken, araştırmanın yayınlanmasıyla birlikte sürece farklı bilim insanlarının da dahil olması bekleniyor.