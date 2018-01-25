Keşfedilen 7 Gezegenden 2’sinde Yaşam Mümkün!

Geçtiğimiz yıl keşfedilen, Dünya büyüklüğünde oldukları belirtilen 7 gezegenden 2 tanesinde yaşamın mümkün olabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl bir açıklama yapan NASA, Güneş Sistemi dışındaki Trappist-1 yıldızının yörüngesinde, Dünya büyüklüğünde 7 gezegen keşfettiğini açıklamıştı. Bu gezegenleri yakından inceleyen bilim insanları, Trappist-1 yıldız sistemindeki gezegenlerin karmaşık yapısını modellediler. Her birinde ısı ve su olup olmadığını inceleyen bilim insanları, modellenen 7 gezegenin 6’sında buz ya da sıvı halde su olabileceği sonucuna vardılar.

Sonraki araştırma ise gezegenlerin yüzeyindeki ısı miktarının ne kadar olduğunu kavramaya yönelikti. D gezegeninde ısının ortalama 15 derece olduğu, Dünya’daki ortalama sıcaklığa çok yakın bir değer taşıdığı belirtildi. E gezegenindeki ortalama ısının ise Antarktika’yal benzerlik gösterdiği, bu gezegende de bir yaşam oluşabileceği hesaplandı.

Araştırmacılar, bu gezegenlerin yörüngelerini modellemek istediler fakat yörüngeler yumurta şeklinde olduğu için detaylı bir modelleme yapılamadı. Sonuç olarak bu 7 gezegenden 2 tanesinde yaşanabilir koşulların olabileceği açıklaması yapıldı.

Dünya genelinde yapılan yorumlar ise bu iki gezegenin gelecekteki evimiz olabilecekleri ve Dünya’daki yaşama benzer bir yaşam formunun oluşmasıyla yeni komşumuz olabilecekleri yönünde.