Samanyolu’nun Ölümü İki Kara Deliğin Ellerinden Olacak!

Samanyolu’nun komşusu olan bir galaksinin iki süper ölümcül kara deliğe sahip olduğu keşfedildi. Galaksimizin geleceği hakkında ipucuları sunan araştırma, şok edici bilgiler sunuyor.

Galaksilerin merkezinde yer çekiminin çok güçlü olduğu ve hatta ışığı bile yutan gizemli bölgeleri vardır. Uzak gelecekte galaksimiz en yakın komşusu Andromeda ile çarpışacak, iki devin kesişen yörüngeleri sonlarını hazırlayacak.

Dünya’dan 750 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunun bir başka galaksinin (0402+379) merkezinde ise birbirleri etrafında yörünge oluşturmuş iki kara delik keşfedildi. “Süper öldürücü” olarak tanımlanan kara delikler, galaksimizin kaderi hakkında daha net bilgilere kavuşmamızı sağladılar. Söz konusu kara delikler, bir insan ömrü için fazla fakat galasimizin ömrü için yakın bir zamanda tehlike arz edebilirler.

New Mexico Üniversitesi bilim insanları, Güneş’in kütlesinden 15 milyar daha büyük olan bu kara kütlelerin birbirleri arasındaki periyodik hareketlerinin 24.000 yılda tamamlandığını hesapladılar. Araştırmanın baş yazarı ve astrofizikçi Karishma Bansal, yörüngesel hareketi saptamak için en iyi yolun, yörünge eğriliğini doğru bir şekilde gözlemlemek olduğunu söylüyor ve bu doğru gözlem için yaklaşık 4000 yıl daha yaşamamız gerektiğini belirtiyor. Gökbilimi açısından bu durum ironiktir ve bilim insanları, yörüngesel hareketleri hesaplamak için farklı teknikler geliştirmiştir.

Galaksimiz olan Samanyolu'nun geleceğine yönelik araştırmalar devam edecek. Tahminlere göre bir milyar yıl sonra Andromeda ile bir araya geleceğiz, araştırmacılara göre ise iki galaksi birbirini parçalayacak. Elbette bu görüşün karşısında Güneş Sistemi’nin bu çarpışmadan etkilenmeyeceğine ilişkin görüşler de var. Ancak Bensal ve ekibinin ulaştığı önemli sonuçlar galaksimizin adım adım bir felakete süreklendiğini gözler önüne seriyor.

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