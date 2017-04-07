Yeni Doğan Yıldızın Patlama Anı Görüntülendi!

Yıldızlar yalnızca muhteşem patlamalarla ölmekle kalmaz; aynı zamanda doğarlarken de muhteşem patlamalar meydana getirirler. Gökbilimciler, yeni yıldızların doğuşuna eşlik eden havai fişekleri, Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi kullanarak yüksek çözünürlükte görüntüleyebiliyorlar.

Araştırmacılar, gözlemevini, Dünya'dan 1,300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Orion Bulutsusu'nda ünlü bir yıldız oluşturan Orion Molekület Bulut Kompleksi Orion Molecular Cloud 1 (OMC-1)'e bakmak için kullandı. Yaklaşık 500 yıl önce OMC-1'de etkileşen iki önyıldız görüntülendi; işte sonuç!

Gökbilimciler, bu etkileşimin kıl payı atlatılan bir çarpışmadan mı yoksa tam bir çarpışmadan mı kaynaklı olduğu konusunda emin olamasalar da; gaz, toz ve diğer önyıldızları saniyede 150 kilometreye kadar hızlandıran bir patlamayı tetiklediğinden eminler. Öyle ki, bu etkileşimle oluşan enerjiyi yaymak için, güneşin 10 milyon yıl boyunca parlaması gerekir!

Patlamada yer alan iki önyıldızın da hareketli olduğu gözlemleniyor. Aralarından bir saniyede 29 kilometre hızla hareket ederken, diğeri ise saniyede 13 kilometre hızla patlamanın merkezinden zıt yönlerde hareket ettikleri sonucuna varıldı. Bu durum da onları olayın sorumluları konumuna düşürüyor.

The Astrophysical Journal'da yayınlanan çalışmada, maddenin nasıl itildiğini anlamak adına karbon monoksidin dağılımı ve hareketine odaklanıldı. Böylece gökbilimciler, gazın moleküler buluttan ne kadar çabuk ayrıldığını ve patlamanın ne kadar süre önce gerçekleştiğini bu molekülleri kullanarak anladı.

Yıldız havai fişekleri ilk olarak 2009'da OMC-1'de görülmüş ve o zamandan beri birkaç farklı alet ile gözlemlenmekte. Son gözlemler, burada görülen patlamanın yalnızca birkaç yüz yıl süren kısa bir olay olduğu gibi bu gizemli süreçler hakkında oldukça önemli veriler sağlamakta.