Gökdelenin Camı, Değiştirmek İsterken Aşağı Düştü

Geçtiğimiz günlerde Moskova’da gerçekleşen bir olay, izleyenlere hem heyecanlı hem de stres dolu anlar yaşattı. Bazı dikkatsizlik ve hesaplama hataları nedeniyle meydana gelen olay, gerçekten fazlasıyla ürpertici.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 30 katlı bir gökdelenin tepesine yerleştirilmesi gereken bir cam söz konusuydu. Tabii bina bu kadar yüksek ve cam bu denli büyük olunca, gelişmiş araçlar olmadan işi yapmak mümkün olmadı. Bunun için bir çatı vinci kullanmak isteyen işçiler için işler maalesef pek umdukları gibi yürümedi. Nitekim camın bağlanmış olduğu kablo yeteri kadar güçlü değildi.

Vinç ile yeterli yüksekliğe çıkarıldıktan sonra işçiler tarafından yakalanmak üzere olan cam, diğer destek donanımlarıyla birlikte aşağıya düştü. Ancak bırakın yere düşmeyi, daha havadayken gökdelenin duvarına çarpan cam levha milyonlarca minik parçaya ayrıldı. Çünkü cam iniş sırasında binaya doğru sürüklenmişti. İşçilerin kameralarına yansıyan görüntüler de binanın tepesinden kulağa gelen sesler kâbus gibiyken, levhanın dağılmasından sonra başlayan cam yağmurundan evvel aşağıdakilerin yoldan çekilmeyi başardıklarını umuyoruz.