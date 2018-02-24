Gökdelen İnşasında Ahşap Kullanımı Neden İyi Bir Fikir?

Gökdelen inşa eden birçok mimar beton ve çelik yerine ahşap tercih ediyor. Peki neden? Kısaca belirtmek gerekirse; konvansiyonel yapı malzemeleri yerine odun kullanımı hem karbon emisyonlarını hem de maliyetleri oldukça düşürüyor. İşte bu dönüşümün yaşanmasının diğer sebepleri.

Japon mimarlar, günümüz şehirlerini tam anlamıyla ahşap ormanlara dönüştürmek istiyorlar. Bir Japonfirması olan Sumitomo Ormancılık, dünyanın en uzun ahşap binası olan W350 Projesi olarak adlandırılan 350 metrelik bir gökdelen için nasıl bir tasarım yaptıklarını açıkladı.

2041 yılına kadar tamamlanacak olan bina, yüzde 90 özel işlenmiş ahşaptan ve yüzde 10 çelikten imal edilecek. Ancak bu hepimizin bildiği normal piyasada bulunan ahşap kerestelerden yapılmayacak. Bina birçok lamine ahşaptan ve sıkıştırılmış malzemelerden inşa edilecek. Nihai sonuç olarak bina çelikle yapılanlardan daha sağlam bir şekilde ortaya çıkacak. Başka bir deyişle eskinin teknolojik dönüşümü geleceğin inşa edilmesinde kullanılacak.

Bununla birlikte W350 projesi, gökdelenlerin ana bileşeni olarak ahşabı kullanma fikri ile dünyanın dört bir yanındaki şehirlerdeki diğer mimarların ilk örneği değil. Ancak, bu binaları çekici kılan sadece yeni malzemelerin kullanımı değil. Öyleyse niye ahşaptan gökdelenleri inşa ediliyor? Birkaç iyi sebep düşünebiliriz.

Ahşap, Çevre Dostudur

Journal of Sustainable Forestry'de yayımlanan 2013 tarihli bir araştırmaya göre, çelik ve beton gibi tipik inşaat malzemelerinin üretimi, küresel emisyonların yüzde 16'sını oluşturuyor. Yale Ormancılık ve Çevre Araştırmaları Okulu'ndan yapılan bir araştırmaya göre ahşaba geçiş yaparak inşaat sektöründeki emisyonları yüzde 31'e kadar azaltabiliriz.

Ahşabın Maliyet'e Etkisi

Çapraz laminasyonlu kereste maliyeti, beton ve çelik ile yaklaşık aynıdır. Ancak daha hafif olduğu için tek seferde daha çok taşınabilir durumdadır W350 Projesi halihazırda normal bir binanın 2 katına malolabilecek durumda bulunuyor. Ancak inşaatı yapan firma 2041 yılına kadar daha da ileriye gidecek teknolojiyi baz alarak maliyetin daha da düşeceğine inanıyor.

Ahşap Yenilenebilir

Çelik ve beton ile kıyaslandığında, ahşap yenilenebilir bir malzeme olarak öne çıkıyor. Çünkü yeni keresteler ya da ahşap imal edilebilir. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Ağaçların yok olması bunu engellemez mi?. Ancak bu endişeler asılsız diyebiliriz. Zira dünya ormanların %1'inden daha azı kullanılmak için kesiliyor. Elbette bu yeni ormanlar oluşturmamamız ya da ülkemizin çeşitli bölgelerin meydana gelen yangınları göz ardı etmemiz için geçerli bir sebep değil. Zira bir ormanlık alan kadar göze hoş gelen başka bir doğal güzellik var mı?

Genel olarak baktığımızda, düzgün yönetilmesi halinde ahşap, büyük ölçekli inşaat projeleri için erişilebilir, pratik bir yapı malzemesi olabilir diyebiliriz.