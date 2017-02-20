Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai kentinde bir gökdelenin tepesinden aşağıya doğru hiçbir güvenlik önlemi almadan sarkan Rus model, daha sonra fotoğraflara bakınca tehlikenin farkına vardığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta içinde Rus model Viktoria Odintsova’nın Dubai’deki bir gökdelenin tepesine çıkıp oldukça tehlikeli fotoğraflar çektiğinden bahsetmiştik. Odinstova’nın, sosyal medyada yoğun ilgi gören ve bir o kadar da eleştirilen bu görüntülerinin ardından kentteki bir polis merkezine çağrıldığı ortaya çıkmıştı.

Ülke kanallarından Al Arabiya’ya yaptığı açıklamalarda BAE’ye tekrar girişinin yasaklanması yönünde endişe duyduğunu söyleyen Odinstova, yaptığının doğru bir şey olmadığını bildiğini belirterek ‘Bu yaptıklarımdan gurur duymuyorum. Şu an istediğim tek şey, Dubai yetkililerinin geri dönmemi yasaklamamaları' dedi.

Polis merkezinde kentte böyle bir şeyi tekrar yapmayacağına yönelik taahhütname imzaladığını söyleyen model, "Sarkarken o anda çok korkmadım. Videoyu izleyip fotoğrafları gördükten sonra kendimi attığım tehlikenin farkına vardım" dedi.