Dünya'da bulunmayan minerallerin yer aldığı alanda bulunan mineraller, daha önce NASA'nın keşif araçları tarafından uzaydan toplananlar arasında yer alıyorlar.

İskoçya’nın ‘Isle of Skye’ bölgesinde yer alan volkanik kayalar üzerinde araştırmalar yapan jeologlar, dünyamızda bulunmayan bir şeye denk geldiler: Daha önce bilinmeyen, 60 milyon yıllık bir meteorit çarpmasından kalan şeyler. İngiliz Paleojenik Volkanik Bölge (BPIP)olarak tarif edilen bölgede gerçekleşen ilk metorit çarpmasına yönelik keşif, çarpmanın etkileri ve Kuzey Atlantik bölgesi üzerindeki Paleojenik volkanik aktivite ile olası bağlantısı üzerine bazı soruları da beraberinde getiriyor.

Londra Birkbeck Üniversitesi jeoloji bölümünde yardımcı okutman olarak görev alan, çalışmanın yöneticisi Simon Drake, 60 milyon yıllık lav akıntısının oluşturduğu bir zemin üzerinde, bir metrelik bir tabakaya yoğunlaşmış. Drake, “Bunun volkanik bir akıntıdan oluşan kalıntı olduğunu düşünmüştük” diyor. Fakat çalışma arkadaşlarıyla birlikte elektron mikroskobu altında inceleme yaptıklarında, bu tabakada gezegen dışından gelen ve ender görülen mineraller olduğunu keşfetmişler: vanadyum ve niyobyum açısından zengin ‘osbornit’.

Bu mineral formları daha önce Dünya’nın hiçbir yerinde görülmemişlerdi. Bununla birlikte Wild 2 kuyruklu yıldızının uyanmasıyla birlikte NASA’nın ‘Stardust Comet Sample Return Mission’ projesi dahilinde uzaydan toplanan kalıntılar arasında bulunmuştu. Dahası, erimemiş olan osbornit, meteoritin orijinal bir parçası olduğunu gösteriyordu. Ekip aynı zamanda doğada sadece çarpma sonucu oluşan, zircon’un oldukça yüksek basınç altında meydana gelen bir şekli olan ‘reidit’ mineralini ve doğal demir ile birlikte, çarpmalarla oluşan ‘barringerit’ gibi diğer egzotik mineraller bulmuş.

Bu bölgeden yaklaşık 7 kilometre ötedeki bir alanda da iki metre kalınlığındaki bir tabakada benzer tuhaf mineraloji yapısına rastlanılmış. Araştırmacılar söz konusu çarpmanın 60 – 61.4 milyon yıl önce gerçekleştiğini düşünüyorlar.