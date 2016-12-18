Göktürk-2, Dünyayı 21 Bin Kere Turlamış Durumda

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2012'den beri Dünya yörüngesindeki seyahatine devam eden Göktürk-2 hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK Uzay ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından yapımına 2007 yılında başlanan ve 2012 yılınan Aralık ayında uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusu, yörüngedeki 4. yılını geride bırakmış durumda.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dünya yörüngesindeki yolculuğuna devam eden ülkemizin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-2 hakkında açıklamalarda bazı açıklamalarda bulundu.

Devreye alınma faaliyetleri ve yörünge testlerinin ardından Hava Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığına devredilen Göktürk-2'nin işletme ve görüntü dağıtım faaliyetlerinin de Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildiren Özlü, uydu ve yer istasyonu bakım faaliyetlerinin ise Tübitak Uzay tarafından yürütüldüğünü belirtmekte.

Özlü'nün Göktürk-2 ile ilgili açıklamalarının geri kalanı şu şekilde:

"GÖKTÜRK-2 uydusu 4 yıl boyunca yörüngesinde 21 bin 387 tur atmış ve tüm dünyadan toplam 23 milyon 800 bin kilometrekarelik alan görüntülemiştir. Görüntüler tüm kamu kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Görüntüler afet izleme, şehir planlama, tarım alanları izleme, orman yangınları ve istihbarat alanlarında kamu kuruluşları tarafından kullanılmaktadır".

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve özelinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimine yönelik uydu görüntülerinin elde edilmesinin yanı sıra kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının istekleri doğrultusunda uydu görüntüsü hizmeti sunan Göktürk-2, savunma, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık konusunda da yardımcı olmakta.

Dünya etrafında bir turunu 98 dakikada tamamlayan Göktürk-2, pek çok konuda ülkemize yardımcı olmuş ve olmaya da devam ediyor. Fakat şu an için uzaydaki yeni gözdemiz, 5 Aralık'ta fırlatılan ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden 0,5 metre çözünürlüğe kadar karşılayabilecek Göktürk-1 uydusu.