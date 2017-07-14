Gökyüzünde beliren siyah halka UFO korkusu yarattı

İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde gökyüzünde beliren siyah halka yerel halkta UFO tedirginliği yaratırken yetkililer, bu 'fenomen' karşısında şaşırmış durumdalar.

Batı Yorkshire'da gökyüzünde beliren koyu siyah halka, birçok kişinin keyfini kaçırmış durumda. Kimberly Robinson tarafından çekilen fotoğraftaki siyah halka, ilk bakışta dev bir duman halkasına benziyor. Ancak Batı Yorkshire itfaiyesi, fotoğrafın çekildiği saatte herhangi bir yangın ihbarının olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı'na bağlı eski UFO ve mistik olaylar araştırmacısı Nick Pope, gökyüzünde beliren şeyin ne olduğunu bildiğini söylüyor:

''Egzotik UFO teorileri, uzaylılar ve diğer boyutlara açılan portallara rağmen inanıyorum ki daha gerçekçi bir açıklaması var. Dairesel bir yapıda patlama olduğunda, duman girdaplarına benzer şekiller oluşabilir. Bu tuhaf olay bir kaza ya da tasarım sonucu oluşabilir.

Bu noktada söz konusu bölgede bir açık hava festivali olup olmadığını bilmek ilginç olacaktır, çünkü bu tür piroteknik etkiler yaratabilirler. Bu fotoğrafın maskesini düşürdüğüm için muhtemelen Illuminati için çalışmakla suçlanacağım ama gerçekten bu olayın dosyasının kapatılabileceğini düşünüyorum.

Olayla ilgili konuşan Kimberly, o halkanın şu ana kadar gördüğü en garip şey olduğunu söyledi ve ekledi: ''Birazcık dumansıydı ancak şekli net bir halkaydı.''

Bir meteoroloji sözcüsü de hava durumu uzmanlarının tamamen şaşkın olduğunu söyledi:

''Fotoğrafı inceledik ve böyle bir fenomene neden olabilecek bir meteorolojik olay bulamadık. Kabarmış parçalı bulutlu bir hava açık bir şekilde görünüyor. Hava, atmosferde biraz yükseliyor.

Zemin seviyesinde dumanın yükselmesine neden olacak herhangi bir şey görünmüyor. Sanki birkaç mil ötede değilde, küçük özel bir duman gibi duruyor."