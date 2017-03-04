Gökyüzünde Ortaya Çıkıp Milletin Aklını Alan Dev Silüet!

Gökyüzünde bu kez tanımlanamayan şey, alışık olduğumuz UFO'lardan epey farklı.

Harry Potter hayranları muhtemelen "Dementor!" diye fırlayacaktır ancak; Zambiya, Kitwe'den gelen bu fotoğraflar gerçekten de ürpertici.

Kitwe şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin üstünde belirdiği iddia edilen bu dev silüet, oradaki pek çok insanın da aklını başından almış. Çoğunuz, benim verdiğim tepkiyi vererek "iyi fotoşop yapmışlar" diyecek ancak işin ilginç yanı, hem bazı görgü tanıkları, hem de şehrin yerel haber merkezleri, söz konusu şeyin yarım saat ile 1 saat arasında gökyüzünde durup sonrasında ortadan kaybolduğunu ciddi şekilde iddia ediyor.

Silüetin bulutlarda meydana gelen doğal olaylar sonucunda tesadüfen oluştuğunu düşünenler de var. Fakat ben yine de fotoşop çalışması olma ihtimalini en kuvvetli neden olarak görüyorum.

He eğer gerçekse de arkadaşı görürseniz Hogwarts'ın yolunu gösterin.