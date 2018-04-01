Gökyüzündeki Yeşil Bulutlar Fırtına Habercisi Olabilir

Bilim insanları ve eski inanışlar yeşil bulutların fırtına habercisi olduğunu söylüyorlar. Bunun nedenlerinin ne olduğunu irdeledik.

Muhtemelen ülkemizde yeşil renkte bulutlara pek rastlamamışsınızdır. Bu oldukça doğal, çünkü yeşil renkteki bulutlar en iyi ihtimalle fırtına habercisidirler ve genellikle kasırga felaketi gerçekleşmeden önce ortaya çıkarlar. Doğal afetler arasında en yıkıcı olanlarından biri kasırga olduğu ve ülkemizde pek rastlanmadığı için daha önce yeşil bulut görmemiş olabilirsiniz.

Ancak yurt dışına çıktığınızda karşılaşırsanız fotoğraf çekmek için yaklaşmak yerine hemen kendinize bir sığınak aramaya başlayın. Çünkü Oklahoma Üniversitesi'nde meteoroloji profesörü William Beasley, kasırga öncesi bulutların kırmızı ışığı emdiklerini ve ortamda mavi ışığın görünmesine neden olduklarını, bu renk güneş ışınlarıyla birleştiğindeyse bulutların yeşil görünmesine neden oldunu söyledi.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki fizikçi Craig Bohre’ye göreyse yeşil fırtına bulutları her zaman yaklaşan bir fırtına veya kasırganın haberini veriyor. Ayrıca eski Amerikan kabilelerindeki inanışlara göre de, yeşil bulutların tek anlamı yaklaşmakta olan fırtına veya kasırga olması.

Paylaşmış olduğumuz videodan da göreceğiniz üzere bulutların renginin yeşile dönüşmesi oldukça kötü bir doğal afetin haberciliğini yapıyor. Çeşitli astronomik olaylar sonucu karışan yeşil ve mavi renklerse bulutların yeşil renkte görünmesine neden oluyor. Kasırga felaketlerinin gerçekleştiği birçok bölgedeki kişiler yaşadıkları acılardan dolayı yeşil renkli bulutları uğursuz olarak nitelendirirler.