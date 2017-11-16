Gökyüzünden İnen Bir Meteor Büyük Heyecan Yarattı(Video)

Batı Almanya'dan Fransa'ya doğru giden bir meteor, olayı gözlemleyen insanlarda büyük heyecan yarattı. Sosyal medya kısa sürede bu meteor videoları ile doldu.

Batı Almanya ve Fransa sakinleri, dün gece gökyüzünde Fransa’ya doğru uzanan belirsiz bir parlak ışık gördüler. Dünya üzerinde pek gözlemleyemediğimiz bir meteor olduğu gözlemlenen bu ışık, kısa süre içerisinde Twitter gibi sosyal medyalarda paylaşılmaya başladı. Işığı gören binlerce insan bunun bir UFO olduğunu düşündüler.

Uluslararası Meteor Örgütü(IMO), görüntülerin en canlı şekilde gözüktüğü yer olan Bayern, Baden-Württemberg ve Doğu Fransa bölgesindeki insanların gökte uçan nesneyi gördüğünü belirtti. Ateş topunu gören binlerce insan, “ateş yıldız” anlamına gelen #Sternschnuppe hashtag’ini kullanarak fotoğraf ve videoları sosyal medyalarında paylaştılar.

Potsdam’da bulunan Leibniz Astrofizik Enstitüsü’nden eski IMO başkanı Dr. Jürgen Rendtel’in açıklamalarına göre, bu meteor her üç yılda bir ortaya çıkan Taurid Meteor yağmurunun bir parçası olarak karşımıza çıkmış. Alman hava trafik kontrolünden sorumlu bir sözcünün açıklamalarından sonra bunun kesinlikle bir uçak olmadığı da doğrulanmış oldu.

Bunun dışında Fransa ve ABD eyaletindeki Bordo’da başka meteorlar görüldü, ancak dik yörüngelerinden dolayı Taurid meteor yağmurundan farklı oldukları düşünülüyor. Taurid Meteor yağmuru, gökyüzünü çok yakında daha fazla şenlendirecek. Bu meteorlardan pek çoğu boyutlarından dolayı yere ulaşamayıp atmosferimizde yanıp yok olacak.