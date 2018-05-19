Gökyüzündeyken Uçağın Kapıları Bir Anda Açılırsa Ne Olur?

Kimileri izlediği filmlerin etkisi ile, kimileri de kendi kafasında oluşturduğu paranoyalar ile uçuş sırasında uçağın kapılarının açılmasından korkmaktadır. Peki, uçuş sırasında uçağın kapıları açılırsa ne olur?

Son Durak (Final Destination) filmi ya da Lost dizisini izledikten sonra uçağa binen çoğu kişi, kapının aniden açılacağı ve uçakta bir felakete neden olacağı paranoyasına kapılmıştır. Gerçek şu ki; filmlerde ve dizilerde uçağın kapısının açılması halinde yaşananlar biraz abartılır. Fakat bu durum, kapı açıldığında hiçbir şey olmayacağı anlamına gelmiyor.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki uçuş esnasında uçağın dışarısı ile içerisi arasında çok ciddi bir basınç farkı oluşmaktadır. Bu nedenle uçak havalandıktan sonra kapının açılma ihtimali son derece düşüktür. Bu nedenle paranoyalara kapılmanıza gerek yok. Fakat kapının açılmasının imkansız olduğu da söylenemez.

Peki, kapı açılırsa ne olur?

Bu sorunun yanıtı, uçağın yüksekliğine göre değişir. Zira uçak yükseldikçe atmosfer basıncı azalacağından uçağın içi ile dışı arasındaki basınç farkı artacak. Ancak standart bir uçuş esnasında kapı açılırsa içeride bulunan hava basıncı 0.5 salise içinde boşalacaktır. Uçağın içinde bulunan ve bu hıza dayanamayan her şey kapıdan dışarı savrulur.

Daha da önemlisi, eğer uçak yeterli dayanıklılığa sahip değilse parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bununla birlikte içerideki havanın dışarıya çıkması, uçağın içindeki oksijenin de azalasına neden olacaktır. Eğer uçağın pilotu 10 dakika gibi bir süre içinde uçağı yere indirmezse, içeride bulunan yolcular oksijen yetmezliğinden boğulabilirler.