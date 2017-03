Nusret Gökçe’nin fenomen olan tuzlama hareketini attığı golden sonra bir sevinç göstergesi olarak yapan Balıkesirli futbolcu Bekamenga, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Balıkesirspor’un TFF 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Sivasspor’la 1-1 berabere bittiği maçta çok ilginç bir olay yaşandı.

Balıkesirsporlu futbolcu Bekamenga, 80. dakikada attığı golün ardından sevincini Nusret’in meşhur tuzlama hareketiyle gösterdi. Hakem Süleyman Abay ise bu sevincin ardından futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Balıkesirsporlu futbolcular hakeme itiraz etseler de karar değişmedi.

Süleyman Abay, raporunda "Oyuncunun gol sevincini rakip tribünlere karşı yaparak taraftarı tahrik edecek hareketlerde bulunduğu için sarı kart gördü" ibaresini kullanmış. Fakat benim de anlamadığım, dünyanın hemen her liginde futbolcuların sıklıkla kullandığı ve oldukça da sempatik görünen bu hareketin neden ‘taraftarı tahrik edecek’ olarak algılandığı. Yani her ligin kendisine has koyduğu bazı kurallar vardır elbet, fakat bu iddianın ben ağır olduğu kanaatindeyim -bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz-.