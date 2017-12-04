GoldenEye 007’nin Speedrun Rekoru, 15 Yıl Sonra Kırıldı

Bir dönemin ünlü oyunlarından GoldenEye 007 için yapılan bir speedrun denemesi sonuç vererek 15 senelik rekoru kırmayı başardı.

1997 yılında Nintendo 64 ve Wii için çıkışını gerçekleştiren James Bond oyunu GoldenEye 007, çok uzun yılların ardından yeni bir speedrun rekoru kırdı. Speedrun rekoru, en son 27 Eylül 2002’de Bryan Bosshardt tarafından kırılmıştı. Aradan geçen 15 yılın ardından bu sefer Karl Jobst isimli oyuncu rekoru kırmayı başardı.

Karl Jobst, 2 Aralık 2017’de oyunu yalnızca 52 saniyede bitirerek, kırılması çok zor bir başarıya imza attı. Zamanının başarılı oyunlarından birisi olmasına rağmen günümüz oyun dünyasına uyum sağlayamayan Golden Eye 007’yi bu rekor denemesi aracılığı ile anmak çok güzel oldu. Jobst’ın başarısının ardında oyunun genel olarak hata sayılabilecek bazı durumları göz önüne alınıyor.

Daha önceki rekor denemelerinde de kullanılan bu hatalar arasında, bütün harita boyunca duvarlara bakarak ilerleme bulunuyor. Bu şekilde ilerledikçe, normalde geçilemeyecek yerlerden bile geçmek mümkün oluyor.

Jobst’ın bu rekoru video tarafından değil, bizzat oyunun kendisi tarafından onaylandı. Oyunun ne kadar sürede bittiği gibi istatistikleri çıkartan bir ekran sayesinde Jobst’ın bu başarısı tasdiklenmiş oldu.

Bu arkadaşımızı bu hızından dolayı bir kez daha kutluyoruz. Peki, sizce Speedrun adı altında oyunu olabildiğince erken bitirme çabalarının amacı ne olabilir? Sonuçta bu oyunlar zevk alabilelim diye yapılıyorlar. Speedrun rekorunu kırmak için aylarını, hatta yıllarını harcayanlar bunu başararak ne elde ediyor olabilirler? Yorumlarınızı bekliyorum.