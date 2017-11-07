Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Bitcoin’in henüz istenilen değere ulaşmadığını ve 8 bin doları görebileceğini iddia ediyor.

Bu yılın başlarında bin dolar seviyesinde olan Bitcoin’in yalnızca 11 ay içerisinde muazzam değerler kazanması, bu dijital para biriminin doygunluğa ulaştığı anlamına gelmiyor. En azından dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs’a göre öyle. Zira şirketin yöneticilerinden Sheba Jafari, müşterilerine gönderdiği raporda Bitcoin’in henüz yeterli doygunluğa ulaşmadığını ve şu sıralar 7.100 dolar civarında olan değerinin 8 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti. En son 7592 dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra ufak bir düşüş yaşamıştı. Jafari’ye göre Bitcoin, çok yüksek seviyelere çıkmadan 7.940 dolara kadar çıkıp buradaki konumunu sağlamlaştırabilir.

Bitcoin tarihinin en büyük değer artışını yakın bir zaman önce yaşamış, CME’nin 2018 yılına geçmeden vadeli kontrat dönemini başlatacağı haberiyle birlikte 1000 dolardan fazla değer kazanmıştı.

Bitcoin’in değer artışına sebep olan durum yalnızca bu haberle açıklanamaz elbette. 16 Kasım’a kadar gerçekleşmesi beklenen SegWit2X güncellemesiyle birlikte yeni bir kripto paranın çıkma ihtimali ve Bitcoin sahiplerine ellerindeki tutar kadar çıkacak yeni kripto paradan verilmesi ihtimali de yatırımcıların Bitcoin’e olan iştahını kabartan etmenler.

SegWit2X tabii ki çok önemli bir gelişme, fakat sonrasında neler olacağına yönelik kimsenin net bir tahmini yok. Bitcoin’in yaşadığı bu dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de istikrarını sürdürmesi bekleniyor.