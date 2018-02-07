Goldman Sachs’in Yatırım Araştırmaları Müdürü Steve Strongin, bazı kripto paraların sıfırı göreceğini, onların yerine farklı kripto paraların değer kazanacağını söyledi.

2017’nin en popüler gündemlerinden olan kripto paralar, 2018’e pek mutlu bir şekilde giremediler. Dün kripto paraların lideri konumunda olan Bitcoin’in 6.000 dolara kadar düştüğünü gördük. Dibe vuran Bitcoin ve diğer kripto paralar yatırımcıların zor saatler geçirmesine sebep olsalar da, şu sıralar ufak tefek de olsa bir kıpırtı gösteriyorlar.

ABD kökenli çok uluslu bir yatırım bankası olan Goldman Sachs’in Yatırım Araştırmaları Müdürü Steve Strongin, kripto paraların yaşadığı hızlı değer kaybının ilerleyen günlerde devam edeceğini, hatta bir çoğunun sıfırı göreceğini söyledi. Yalnızca 1 ay içinde 500 milyar dolarlık değer kaybı yaşayan kripto para piyasası bugün yeniden yükselişe geçiyor olsa da, uzun vadede nasıl tepkiler vereceği bilinmiyor.

Kripto Paralar Toparlanıyor

Dün yatırımcılar için kabus dolu bir gün olsa da ABD ve Asya borsalarının yeniden toparlanmaya başlaması, 5 büyük kripto para da dahil tüm kripto paralarda hala umudun olduğunu gösterdi. Bu hafta başında çok büyük satışlarla dibi gören kripto paralar tek bir günde yüzde 10,79’luk büyümeyle 34 milyar dolar kar elde edip piyasa değerlerini 349 milyar 808 milyon dolara yükselttiler.

Toplamda 1506 tane kripto paranın bulunduğu piyasa bu yükselişini nereye kadar götürür bilinmiyor, ancak bu bilinmemezlik içerisinden yeni popüler paralar çıkabilir. Strongin’e göre Bitcoin gibi popüler paraların gerek sistemin yavaşlığı gerekse de güvenlik açısından sorunları var. Bu sorunlar, insanları yeni kripto paraları popülerleştirmeye itebilir. Kısa süre önce Çin hükümetinden aldığı destekle adından söz ettiren Tron, yeni popüler kripto paralar için en büyük aday olarak gözüküyor. Tron’un şu an ki fiyatı 0,04 dolar olarak görünüyor fakat bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını özellikle çizelim.