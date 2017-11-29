Son dönemde artan Yeşilçam ve o döneme ait filmlerin restorasyonlu versiyonlarına alışmıştık. Şimdi bu filmlerin arasına iki efsane ismin rol aldığı bir film daha eklendi.

Eskiden bazı ulusal kanallarda, özellikle de ana haber bültenlerinin ardından yayınlanmasını dört gözle beklediğimiz eski Türk filmlerinin tadı her zaman bir başka olmuştur. O filmler, dönemin teknolojisiyle çekildiği için görüntü olarak günümüze nazaran elbette biraz daha eski görünüyorlardı. Fakat YouTube’da muhakkak denk gelmişsinizdir, artık bu filmler restorasyonlu versiyonlarıyla çok daha net şekilde izlenebiliyorlar. İşte onların arasına yeni bir tanesi daha geldi: Gölge Oyunu.

Başrolünde Şener Şen’le Şevket Altuğ’un yer aldığı Gölge Oyunu, YouTube üzerinden HD görüntü kalitesiyle izlenebilir durumda. 1992 yapımı olan filmin yönetmenliğini ise bir başka usta isim olan Yavuz Turgul üstlenmiş durumda.

Konusuna değinecek olursak, bir pavyonda çalışan Mahmut (Şevket Altuğ) ve Abidin’in (Şener Şen) arasında Mahmut dürüst, Abidin ise tam tersi hırsız ve yalancı bir tiplemeyi canlandırıyor. Çalıştıkları pavyona Kumru (Larissa Litichevskaya) isimli bir kız gelir fakat patron, kızın sağır ve dilsiz olduğunu anladıktan sonra onu kovar. Mahmut ise kıza sahip çıkar ve Abidin’le birlikte yaşadıkları eve götürür. Mahmut, Kumru’nun yanında taşıdığı fotoğraftan kızın aslında annesini aradığını anlar ve ona yardım eder.

Dram ve fantastik türünde sayabileceğimiz Gölge Oyunu’nu HD olarak aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.