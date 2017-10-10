Gomis'e "Maymun" Diyen Hakan Hepcan'a 3 Yıl Hapis İsteği!

Galatasaray Spor Kulübü'nün ünlü forveti ve Fransız Milli Takımı'nda oyuncu olan Bafétimbi Fredius Gomis'e, attığı bir tweet üzerinde "maymun" ifadesini kullanan Hakan Hepcan 3 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Hakan Hepcan'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasına yol açan ve Galatasaraylı futbolcu Gomis'i hedef alarak "maymun" benzetmesi yaptığı tweet daha başına çok iş açacağa benziyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca Hepcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dava sürecine geçilecek soruşturmanın sonucunda, Hakan Hepcan 3 yıl hapis isteğiyle yargılanacak.

Soruşturma sonucunda dava süreci için hazırlanan iddianamede, Galatasaray Kulübü 'şikayetçi', futbolcu Gomis 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Şüphelinin mağduru alenen aşağıladığı anlatılan iddianamede, Hepcan'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 'hakaret içeren tezahüratta bulunma' suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

"Hepcanın attığı ve dava konusu olan tweet"

Yine de Hepcan'ın orijinal tweeti'nde maymun ifadesini kullanırken isim vermediği de göze çarpıyor. Bizim için ise olay aslında biraz daha şüpheli. Çünkü Hepcan tweetlerinde yer yer aslında yoğun mizah barındıran bir kişi. Fakat yine de oldukça fazla takipçiye sahip olan Hepcan'ın bu tarz ırkçı algılanabilecek şakalar yaparken dikkatli olması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bir anlamda biz de farklı bir mecradan yer yer daha fazla kişiye ulaşan insanlar olarak, bizim topluma karşı bir sorumluluğumuz olduğunu da düşünüyoruz.

Hakan Hepcan şimdilik serbest, ancak dava sürecinin nasıl ilerleyeceği bilinmez. Biz yine de gelişmeleri sizinle paylaşacağız fakat siz ne düşünüyorsunuz? Hakan Hepcan'ın tweetinde kullandığı ifade şaka amaçlı olduğu için göz ardı edilebilir mi, yoksa topluma karşı sorumluluğu olan böyle bir kişinin bazı ifadeleri kullanırken daha dikkatli davranması mı gerekiyor?