Essential PH-1 Modelini 7 Gün Sonra Kargolayacak

Essential ön sipariş veren müşterilerine telefonlarının 7 gün içerisinde gönderileceğine dair e-posta mesajları gönderiyor.

Essential, yeni telefonu PH-1 ‘in teslimatı için taahhüt ettiği 30 günlük süreyi geçirdikten sonra, birkaç hafta içerisinde telefonların gönderileceğine dair başka bir açıklama daha yapmıştı. O birkaç hafta da geçti ve görünen o ki ön sipariş verenler parlak, yeni Snapdragon 835 chipsetli seramik tabanlı telefonlarını çok yakında ellerine alabilecekler.

Ödemenin alınması sonrasında Essential telefonunuzu 7 gün içerisinde size gönderecek gibi görünüyor. Essential 360 kamera hala hazır gibi görünmüyor. Hazır olduğunda konuyla ilgili bilgilendirici bir başka e-posta gönderilecektir. Fakat, bu yedi günlük vaad, kağıt üzerinde iyi görünüyor olmakla birlikte, 30 günlük vaad de aynı şekilde makul görünüyordu. Rubin 9 Ağustos’ta, gelecek hafta için yeni bir güncelleme sözü vermişti. Bu da demek oluyor ki çok yakında yeni bir şeyler duyabiliriz.

PH-1’in özelliklerine kısaca değinecek olursak: titanyum çerçeveli ve arkası seramik yapımı olan telefonun ekranı 5.7”, 1440p IPS çözünürlüğüne sahip. İşlemci tarafında Snapdragon 835 chipset kullanılacak olan telefonda, 4GB RAM, 128GB hafıza (microSD desteği yok), dual 13MP arka yüz kameraları, 8MP selfie kamerası, 3040 mAh batarya ve Android 7.1 Nougat işletim sistemi bulunacak. Bunlar oldukça etkileyici özellikler. Umarız bu özellikler eskimeden telefonlar kullanıcıların eline geçer.