Kullanabileceğiniz En İyi 10 Açık Kaynaklı Web Tarayıcısı

Muhtemelen hepimiz benzer ve bilindik web tarayıcılarını kullanıyoruz. Çoğu zaman gözümüz başka tarayıcılara gitmese de, oldukça iyi açık kaynak kodlu web tarayıcıları da mevcut. Bu bağlamda sizin için seçtiğimiz 10 açık kaynak kodlu web tarayıcısını gelin birlikte inceleyelim.

Chrome, Opera, Safari derken diğer yazılımcıların geliştirdiği açık kaynak kodlu tarayıcıları göz ardı eder olduk. Ancak tüm açık kaynaklı yazılımlar gibi bu tarayıcılar da bize birçok kullanım avantajı sağlar. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ki yazılıma güven duyma özgürlüğüdür.

Tarayıcılar uygulama dünyasına, benzersiz bir şekilde yerleştirilir. Bu bağlamda takip edilebilir, izlenebilir veya bilgilerinizi kötü niyetli kişilere kaptırabilirsiniz. Ancak açık kaynak kodlu tarayıcılarda bu endişelerden uzak olarak işinize odaklanmanız mümkündür. Kolayca kullanabileceğiniz bu web tarayıcılarında, izlenmediğinizden içiniz rahat olabilir. Bu bağlamda bizler de sizi ve bilgi güvenliğinizi düşünerek, en iyi 10 açık kaynak kodlu web tarayıcısını derledik. İşte o tarayıcılar:

1. Chromium

Chromium, Chrome’un ikiz kardeşidir. Ancak Chrome uygulamasının büyük bölümleri tescilli ve kapalı kaynak olarak kalırken, Chromium tamamen açık kaynaklı bir yazılımdır. Blink motorunu kullanan uygulamanın, arayüzü ve mevcut özellikleri Chrome ile neredeyse aynıdır. Ancak tarayıcıyı kullanırken aklınızda olması gereken bir durum var. O da uygulamanın geliştirilme aşamasında olmasından dolayı mevcut bir sürümün olmayışıdır. Bu bağlamda açık kaynaklı bu web tarayıcısını incelemek veya indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. Midori

Linux kullanıcıysanız, Midori’yi zaten biliyorsunuzdur. Midori, ilk işletim sisteminde varsayılan tarayıcı olarak kullanılmıştır. Hıza odaklanan tarayıcı, aynı zamanda oldukça da hafiftir. Avantajı ise hafif olmasına rağmen RSS desteği, yerleşik yazılım denetimi, yer imleri ve kapsamlı ayarlar menüsü gibi tüm kritik özellikleri barındırması olarak gösterilebilir. Şimdi sizde bağlantıya tıklayarak, bu web tarayıcısını Windows bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz.

3. Pale Moon

Firefox’un akrabası olarak yola başlayan Pale Moon, şimdilerde Firefox ile pek bir benzerlik taşımıyor. Farklı bir düzen motoruna ve farklı özelliklere sahip olan açık kaynak kodlu tarayıcının en iyi avantajı, özelleştirmelerin önde tutulması olarak gösteriliyor. Bu bağlamda web tarayıcısının; temasını değiştirebilir, arayüzünü yeniden tasarlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Sizlerde Pale Moon’u merak ettiyseniz ve indirmek istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Links

Links, bu listedeki diğer açık kaynak kodlu web tarayıcılarından biraz daha farklıdır. Çeşitli tuhaflıklar içeren web tarayıcısında, sistem tek bir EXE dosyasına izin verir ve farklı fontlar içerir. HTML 4.0 desteği içeren web tarayıcını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz

5. Dooble

Dooble, içerikteki diğer web tarayıcılardan daha az popülerdir ancak bize göre tanıtılmayı hak ediyor. Gizliliği ön planda tutan tarayıcıda, üçüncü taraf içerik sağlayıcılarından gelen iFrame’ler engellenebilir. Diğer bir yandan çerezler de otomatik olarak kaldırılacaktır. Sakladığı tüm verileri şifreleyerek kaydeden web tarayıcını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

6. QtWeb

QtWeb, hızlı ve güvenli bir açık kaynak tarayıcısı oluşturmak için Qt framework ve WebKit layout motorunu kullanır ve bu sebep ile de listedeki en özellikli tarayıcılardan biridir. Göze çarpan özellikler arasında bir yerel torrent indirme yöneticisi, bir reklam engelleyici, fare hareketleri desteği, bir gizlilik modu ve pop-up engelleme bulunur. Diğer bir yandan şaşırtıcı olarak QtWeb, web sayfalarını PDF olarak kaydedebilir. Eğer uzun süre internet erişimi sağlayamayacaksanız bu özellik işinize fazlası ile yarayacaktır. Bu açık kaynak kodlu web tarayıcısını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7. QupZilla

QupZilla, önceleri bir araştırma projesi olarak başlasa da, şimdilerde birçok platformda çalışan zengin özellikli bir tarayıcı haline geldi. İlk defa 2010 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülen uygulama, normal bir web tarayıcısının taşıdığı tüm özellikleri barındırır. Bu bağlamda web tarayıcını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

8. Konqueror

Konqueror, çok amaçlı bir uygulamadır. Uygulama bir web tarayıcısı olmanın yanı sıra, bir dosya yöneticisi, bir PDF görüntüleyici, bir FTP istemcisi, bir metin editörü, bir elektronik sayfa editörü, bir kelime belge editörü ve çok daha fazlası olarak kullanılabilir. Bunların yanı sıra tarayıcıda bir şifre yöneticisi ve bir açılır pencere engelleyici bulunur ve bu, anında dil çevirisini destekler. Ancak bu tarayıcı ile ilgili bilmeniz gereken durum, Konqueror'u Windows'da çalıştırmak için KDE kitaplıklarını kurmanız gerektiğidir. KDE, Linux dışı sistemlerde hala deneysel bir durumdadır ve bu nedenle teknoloji meraklısı değilseniz, bu tarayıcı sizin için pek uygun olmayacaktır. Ancak web tarayıcını incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

9. SeaMonkey

Konqueror gibi, SeaMonkey de sadece bir web tarayıcısı olmanın dışında, çok daha fazlasıdır. Bu bağlamda uygulama size; yerleşik bir e-posta istemcisi, yerleşik bir sohbet istemcisi ve hatta kendi web sayfalarınızı geliştirmenizi sağlayan bir HTML düzenleyicisi sunar. Kendi eklenti kütüphanesini de barındıran web tarayıcısını bağlantıya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

10. Firefox

Tabii ki açık kaynak kodlu web tarayıcı listesini, Firefox’u eklemeden tamamlayamazdık. Uygulama şu an için Chrome’dan sonra kullanılan, dünyanın en popüler ikinci tarayıcısıdır. Birçoğumuzun aslında aşina olduğu özellikleri bir daha söylemek gerekirse Firefox kullanıcılarına, cihazla arası senkronizasyon, şifre yöneticisi, özel tarama, izleyici engelleme ve geniş bir eklenti kütüphanesi gibi avantajlar sunar. Bu bağlamda bağlantıya tıklayarak uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bu bağlamda;