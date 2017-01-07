Goodyear’ın Konsept Lastiği Tasarım Ödülü Aldı

Goodyear’ın konsept lastiği 360-Eagle, GOOD DESIGN ödülüne layık görüldü ve müzenin prestij sahibi ‘Daimi Tasarım Koleksiyonu'nun bir parçası olarak, 2016-2017 GOOD DESIGN Yıllığı'nda da yerini aldı.

İlk kez 2016 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Eagle-360, günümüz lastiğine göre farklı ve küre şeklinde olan 3 boyutlu konsept lastik olarak tasarlandı. Eagle-360, Goodyear’ın geleceğe dönük vizyonunu gözler önüne sererken, uzun vadeli gelecekte önemi artacak olan kendi kendine gidebilen araçlarla ilgili ilham verici bir çözüm olarak gündeme geldi.

Goodyear Eagle-360 konsept lastiğin özel küresel şekli, güvenlik ve yüksek manevra kabiliyetinin sağlanmasında kilit rol oynuyor. Çoklu yönelime sahip olması sebebiyle her yöne hareket edebilecek olan lastikler, bu fonksiyonuyla yolcuların güvenliğini artırıyor.

Konsept lastik, sahip olduğu aktif teknolojisi sayesinde, ihtiyaç duyulduğunda hareket ederek gizli buzlanma veya ani gelişen durumlar gibi potansiyel tehlikelerden korunmayı sağlıyor ve yolu daha güvenli hale getiriyor. Ayrıca, Goodyear Eagle-360'ın küresel şekli akıcı ve yanal hareket sağlayarak daha sarsıntısız ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu sayede aracın karşılaştığı engelleri aşabilmesi için, aracın sürüş yönünü değiştirmesine gerek kalmıyor.