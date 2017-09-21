Google, HTC'nin Pixel Ekibini ve Lisanslarını Eline Aldı!

Google-HTC ortaklığı büyüyor. Google, Pixel ekibi ve lisans teknolojisi için HTC'ye 1,1 milyar ödeyeceğini doğruladı.

Son günlerde Google ile HTC ilişkisi arasında pek çok söylenti çıkmaya başladı. Lenovo’un Motorola’yı satın alması gibi bir olayın bu iki firma için de olduğu iddiaları ortalıkta dolaşırken, Google’dan ilk resmi adım geldi.

Google, HTC ile ortaklığında şirketin elinde bulunan teknolojileri kullanarak kendi Pixel cihazlarına aktarabilecek. Telefonu üreten firma HTC olacağı için sağlam bir ortaklık söz konusu. Google, belirsiz sayıda HTC çalışanı ve diğer transfer detayları için Tayvanlı üreticiye 1,1 milyar dolar para ödeyecek. Şu anda yeni amiral gemisine hazırlanan HTC, Vive gibi sanal gerçeklik başlıklarını Google’ın yardımı ile ileriye taşımayı hedefliyor.

HTC’yi satın almak yerine kiralama yoluna giden Google, kendi telefonlarını Tayvanlı üreticiye yaptırırken, bu telefonların içerisindeki özelliklerin bazılarını HTC lisansları ile donatacak.

Google ve HTC, bu sözleşmeyi 2018 başında tamamlamayı umuyor. Peki, sizce Google bu hamle yerine bizzat HTC’yi satın alsa nasıl olurdu? Google’ın telefon sektöründe daha fazla söz sahibi olması için böyle bir hamle gerekiyor mu?