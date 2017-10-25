Google, 123. Doğum Gününde Aşık Veysel’i Unutmadı!

Teknoloji devi Google, Aşık Veysel’in doğum günü olan 25 Ekim için özel tasarladığı “doodle” ile ana sayfasını yeniledi.

Türk halk edebiyatının ve Cumhuriyet tarihinin en önemli temsilcilerinden birisi olan Aşık Veysel Şatıroğlu, dünya görüşüyle ve ozanlığıyla evrensel bir değer haline geldi. Bugüne kadar dünya çapında birçok sanatçının Aşık Veysel adına yazdığı sayısız eser var. Onun yaşama karşı olan eşsiz bakış açısı ve dik duruşu, Anadolu’dan dünyaya yayılan bir sembol oldu.

Teknoloji devi Google, yıllardır tüm dünyayı yakından ilgilendiren tarihi olayları, sanatçıları, mucitleri, bilim insanlarını ve olguları “doodle” adını verdiği tasarımlarla ana sayfasına taşıyor.

25 Ekim tarihine özel olarak tasarlanan Aşık Veysel doodle’ı ise ana sayfada yerini aldı:

25 Ekim 1894 yılında Sivas’ı Şarkışla ilçesindeki Sivrialan köyünde, uzun ve ince bir yola koyulan Veysel Şatıroğlu, çiftçilikle uğraşan bir ailenin en büyük çocuğuydu. Henüz çocuk yaşlardayken çiçek hastalığı yüzünden çok sevdiği iki kız kardeşini kaybetti. Aynı hastalık, ilerleyen zamanlarda 7 yaşındaki Veysel’in görme yetisini kaybetmesine yol açtı.

Babası küçük Veysel’e oyalanması için bir bağlama aldı ve Veysel, o güne kadar tüm gördükleriyle kara toprağı, dostluğu ve aşkı, insan sevgisini gece gündüz dillendirmeye başladı. Aşk yaşadı, aşık oldu.

Aşık Veysel Şatıroğlu, aşık geleneğinin son ve en büyük temsilcilerinden birisi olarak 21 Mart 1973’de kendi köyünde hayata gözlerini yumdu.

Kendisini saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. İyi ki doğdun Aşık Veysel!