Google, 19 Ekim'de tanıttığı Home Mini'den sonra her saniyede birden fazla Home ürünü sattığını duyurdu.

Tarihler 2016 yılını gösterdiğinde Amazon, Echo Dot'u piyasaya sürmüş ve akıllı ev sistemleri içerisindeki tartışmasız iktidarını kurduğunu duyurmuştu. Ancak bu pazar alanında boşluk olduğunu gören Google işe el atmış ve Home cihazını piyasaya sürmüştü. 2017 son çeyereğinde ise yaptığı devasa bir lansmanla Google, bir Home Max ve Home Mini cihazlarını tanıtarak akıllı ev sistemleri yarışında bir adım öne çıkmıştı. Oldukça ucuz fiyatlı Home Mini, Google'ın en büyük silahların birisi olarak görülüyordu.

Google kısa bir süre önce, geçen yıl tanıtılan Home Mini'den sonra 2017 boyunca Home ürünlerinin ve Assistant'ın başarısını özetleyen bir blog yazısında, Home Mini'nin piyasaya sürüldüğü Ekim ayından bu yana her bir saniyede birden çok ürünün satıldığını duyurdu.

Google'ın Home Mini ürününü piyasaya sürmesinin üzerinden kabaca 6.75 milyon saniye geçtiği düşünülürse 7 milyondan fazla Home ürününün satıldığı söylenebilir. Google ayrıca, bugün yaptığı açıklamada Asistan'ın şu anda 400 milyon cihazda çalıştığını açıkladı. Buna telefonlar ve saatlerin yanı sıra iş ortakları ve hatta iPhone cihazların da dahil olduğunu belirtelim Google'ın rakamlarını Amazon'la kıyaslayabilirsek çok güzel olurdu, ancak Amazon, gerçek satış rakamlarını açıklama konusunda pek de açık sözlü değil ancak Alexa'nın Google Play'de 10 Milyon indirme rakamına ulaştığını söyleyebiliriz.